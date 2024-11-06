M/TUG Timur Bey, Türk Bayrağı Altındaki İlk Operasyonunu Gerçekleştirdi

Römorkör, bu ilk göreviyle birlikte deniz taşımacılığı ve destek operasyonlarında aktif rol oynamaya başladı.

Teknik Özellikler

M/TUG Timur Bey, 17 ton çekiş gücüyle dikkat çekiyor. 25.10 metre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip olan römorkör, operasyonel performansı ve teknik donanımıyla Türk denizcilik sektörüne katkıda bulunacak.

Bu operasyon, Türk Bayrağı’na kaydedilen gemilerin etkinliğini artırma amacı doğrultusunda atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Vira Haber