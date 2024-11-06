M/TUG Timur Bey, Türk Bayrağı Altındaki İlk Operasyonunu Gerçekleştirdi
PGE Tugs’un açıklamasına göre, Türk Bayrağı’na yeni kaydedilen M/TUG Timur Bey, ilk operasyonunu başarıyla tamamlayarak Tuzla ile Yalova arasında hizmet verdi.
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Römorkör, bu ilk göreviyle birlikte deniz taşımacılığı ve destek operasyonlarında aktif rol oynamaya başladı.
Teknik Özellikler
M/TUG Timur Bey, 17 ton çekiş gücüyle dikkat çekiyor. 25.10 metre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip olan römorkör, operasyonel performansı ve teknik donanımıyla Türk denizcilik sektörüne katkıda bulunacak.
Bu operasyon, Türk Bayrağı’na kaydedilen gemilerin etkinliğini artırma amacı doğrultusunda atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Vira Haber
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Etiketler : M/TUG Timur Bey, PGE Tugs, Timur Bey
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