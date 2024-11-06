Türk P&I Sigorta’nın Yeni Kıdemli Hasar Müdürü: Sezer Tanju Öner

Bu atama ile birlikte Öner, sigorta sektöründe kazandığı tecrübe ve denizcilik alanındaki köklü birikimlerini Türk P&I Sigorta’da değerlendirecek.

Sezer Tanju Öner’in Kariyer Yolculuğu

Sezer Tanju Öner, 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Makine Bölümünden mezun olduktan sonra denizcilik kariyerine DB Deniz Nakliyatı TAŞ gemilerinde vardiya mühendisi olarak adım attı. 1988 yılında kısa dönem askerlik görevini tamamladıktan sonra, İngiltere merkezli “Zodiac Maritime – London” gemilerinde vardiya mühendisi ve ikinci mühendis olarak çalışmalarına devam etti.

ABB Turbocharger ve STFA Deniz İşletmeciliği'ndeki Görevleri

1991 yılında İstanbul’da kurulan ABB Turbocharger Servisi'nde servis şefi olarak görev alan Öner, 1993 yılında STFA Deniz İşletmeciliği’nde enspektör olarak çalışmaya başladı. Burada 8 yıl süren görevinde, son 4 yıl boyunca Teknik Müdür olarak görev yaptı.

Teknik Müdürlük ve Sigortacılık Sektörüne Geçiş

2001-2015 yılları arasında çeşitli kuru yük ve kimyasal tanker firmalarında Teknik Müdür olarak çalıştı. Sigortacılık sektörüne 2015 yılında “Yeditepe Uluslararası Sörvey Gözetim” firmasında şirket müdürlüğü pozisyonuyla giriş yapan Öner, burada yerli ve yabancı sigorta şirketleri adına geniş kapsamlı sörvey süreçlerini yönetti.

Denizcilik Kariyerine Geri Dönüş

2022 yılında kariyerinde radikal bir karar alarak tekrar deniz sektörüne dönen Öner, son iki yılını tanker gemilerinde Baş Mühendis olarak görev yaparak geçirdi.

Türk P&I Sigorta’nın yeni Kıdemli Hasar Müdürü olarak atanmasıyla birlikte, Öner’in bilgi birikimi ve tecrübeleri şirketin hasar yönetimi alanındaki çalışmalarına önemli katkılar sağlayacak.

Vira Haber