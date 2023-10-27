Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. Yılında Denizde Türk Bayrağı Açıldı

Kentte, Cumhuriyet'in 100. yılına yönelik etkinlikler devam ediyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi polis dalgıç ekipleri tarafından, Sinop açıklarında deniz de Türk bayrağı açıldı.

Ekipler, su altına da dalış yaparak, "Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun" yazılı pankart açtı.

Etkinlik, deniz botuyla yapılan gösteri ile sona erdi.

Vira Haber