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Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. Yılında Denizde Türk Bayrağı Açıldı

Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. Yılında Denizde Türk Bayrağı Açıldı

Sinop'ta, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla polis dalgıç ekiplerince denizde Türk bayrağı açıldı.

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Kentte, Cumhuriyet'in 100. yılına yönelik etkinlikler devam ediyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi polis dalgıç ekipleri tarafından, Sinop açıklarında denizde Türk bayrağı açıldı.

Ekipler, su altına da dalış yaparak, "Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun" yazılı pankart açtı.

Etkinlik, deniz botuyla yapılan gösteri ile sona erdi.

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Vira Haber

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