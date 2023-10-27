TCG Anadolu'nun Ziyarete Açılma Tarihi Ertelendi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Boğaz'daki geçit törenine hazırlanacağı için TCG Anadolu'nun İstanbul Sarayburnu'nda halkın ziyaretine açılacağı tarihin ötelendiğini bildirdi.
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul Sarayburnu'nda halkımızın ziyaretine açılacak olan TCG Anadolu'nun, Boğaz'daki geçit törenine hazırlanacak olmasından dolayı ziyarete açılma tarihi ötelenmiştir. Halkımızın gemiyi ziyaret edebileceği tarihler yeniden duyurulacaktır."
Vira Haber
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Etiketler : TCG Anadolu, Ziyaret Tarihi
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