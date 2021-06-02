Sinop’ta Gezi Tekneleri Hizmete Başladı

Konu ile ilgili bilgi veren Başkan Kutlu Altun, “Dezenfektan, hijyen ve temizlik kuralları ile ilgili gerekli tüm tedbirleri aldık. Bugün normalleşmeyle birlikte ilk turlarımızı gerçekleştirdik. Geçen seneki fiyattan devam ediyoruz. Bir turumuz 4550 dakika sürüyor. Kişi başı 20 TL olarak uyguluyoruz. Sahil Güvenlik’e danıştık o doğrultuda tam kapasiteyle çalışmaya başladık. Şu anda kişi sınırlaması olmadığını düşünüyoruz” dedi.

Beklentilerini dile getiren Kutlu Altun, “İnsanlar çok tedirginler. Önceki yılda güzel geçeceğinin düşünmüştük ama tam öyle olmadı. Bu sene artık ne kazanırsak çok şükür modundayız. Hazirandan fazla bir beklentimiz yok. Olursa temmuz ağustos ayları bizim için biraz daha hareketli geçecektir” diye konuştu.

Vira Haber