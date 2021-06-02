Türkiye’nin Cennet Koyları TURMEPA Atık Toplama Filosunun Koruması Altında

Yaklaşık 20 yıldır maviyi korumak amacıyla atık alım hizmeti veren TURMEPA tekneleri bu yıl da Çeşme, Marmaris, Hisarönü ve Göcek koylarında, Sıfır Atık Mavi hedefiyle cennet koylarımızı koruması altına alıyor. Sezonun kasım ayına kadar sürmesi planlanıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da denizler TURMEPA’ya emanet! Altı adet atık toplama teknesi ile Çeşme, Marmaris, Hisarönü ve Göcek Koyları’nda hizmet verecek olan TURMEPA tekneleri başarılı bir sezon geçirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle tekne tatiline artan talep sonucunda yoğun bir sezon geçiren TURMEPA, bu yıl da ihtiyacı sorunsuz şekilde karşılamayı hedefliyor. Haziran ayında başlayan sezon boyunca; TURMEPA I ve DTO Fethiye tekneleri Göcek’te, TURMEPA II Çeşme’de, TURMEPA D-Marin ve DenizTemiz 3 Marmaris Hisarönü Körfezi’nde, DenizTemiz 4 ise Marmaris’te kasım ayına kadar faaliyetlerini sürdürecek.

Geçtiğimiz yıl 4.715 tekneden 2.527.830 litre gri ve siyah su toplayarak 20 milyon litre deniz suyunun temiz kalmasını sağlayan TURMEPA filosu, bu sezon da berrak maviliklerin geleceğe aktarılması için hizmet verecek. TURMEPA teknelerine haftanın 6 günü (Salı günleri hariç) 09.00-17.00 saatleri arasında 0850 460 67 67 numaralı Mavi Hat’tan ulaşmak mümkün.

MAVİYE DUYARLI SPONSORLARIN DESTEĞİ SÜRÜYOR

TURMEPA atık toplama filosu denize duyarlı sponsorlarının desteğiyle 26 yılda 40 milyon litreyi aşkın sıvı atık topladı, 3 milyon kilogram katı atığın denizlere karışmasını önledi.

· Arkas Holding 15 yıldır Çeşme koylarının temiz kalması için çalışan TURMEPA II teknesinin sponsorluğunu üstleniyor.

· SANKO Enerji Göcek’te çalışan TURMEPA I teknesinin 10’uncu kez sponsoru olarak destek veriyor.

· TÜPRAŞ, DTO Fethiye teknesinin 6’ncı kez sponsorluğunu üstlenerek koylarımızın mavi kalmasına katkıda bulunuyor.

· Persil Marmaris’te çalışan DenizTemiz 4 teknesinin sponsorluğunu 3’üncü yılında da sürdürüyor.

· Derneğin atık alım teknelerine üçüncü defa sponsor olan ZEN Pırlanta da bu yıl Marmaris’te çalışan TURMEPA D-Marin’in sponsorluğunu üstlenerek denizlerimizin korunmasına katkı sağlıyor.

· Opet TURMEPA atık toplama teknelerine yakıt desteği vermeyi sürdürüyor.

SALGIN TEDBİRLERİ UYGULANMAYA DEVAM EDECEK

TURMEPA atık toplama tekneleri bu yıl da tüm hijyen tedbirleri alınarak uzman personeli ile görevinin başında olacak. Salgın tehdidi süresince tekne personeli; şeffaf koruyucu maske, ağız maskesi, gözlük, tek kullanımlık eldiven ve dezenfektan kullanacak. İş Güvenliği Eğitimi kapsamında Covid-19 ile ilgili bilgilendirme işyeri hekimi tarafından kendilerine yapılacak.

DENİZ VE KIYI EKOSİSTEMİ KORUNUYOR

TURMEPA’nın atık toplama tekneleriyle verdiği hizmet ekolojik açıdan önemli olan bölgelerin korunmasına katkı sağlıyor. TURMEPA’nın sürdürdüğü denizi kirlilikten koruma çalışmaları balık popülasyonun yeniden inşasını desteklerken, denizel yaşam alanlarını ve ekosistemi bütüncül bir sistemle koruyor. TURMEPA tekneleriyle, yat ve turistik teknelerden toplanan atık suyun deniz ortamına karışması engellenerek deniz canlarına sağlıklı bir yaşam alanı için katkı sağlanırken deniz habitatının bozulması önleniyor. Bilimsel araştırmalara göre ihtiyacımız olan oksijenin yüzde 50 ila 70'i denizlerimiz tarafından üretiliyor. Bu nedenle bu çalışma sadece denizdeki değil karadaki yaşamın devamı için de hayati önem taşıyor. Unutmalayım ki, Deniz Varsa Hayat Var!

TEŞEKKÜRLER...

Atık alım tekneleri organizasyonunda ulaşım sponsorluğumuzu üstlenen AVIS’e, teknelerimizin yaz ve kış konaklaması, ücretsiz atık transferi, elektrik ve su teminini sağlayan Netsel Marmaris Marina’ya, TURMEPA D-Marin teknemizin yaz ve kış konaklamasının yanı sıra atık alımında destek olan Orhaniye Martı Marina’ya, gerek onarım gerekse kış konaklamasında desteğini esirgemeyen Albatros Marina’ya, teknelerimizin yaz ve kış konaklamasına elektrik ve su teminini sağlayan Setur Altınyunus Marina’ya, ücretsiz atık transfer desteği için IC Çeşme Marina’ya ve teknelerimizin bakım ve onarım masraflarına verdikleri değerli katkılar için Turk P&I Sigorta’ya teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca Mıknatıs Yatçılık, Point Yatçılık, Baran Teknik Servis, Alev Yatçılık, Jotun Boya ve Kaya Halat’a gönüllü katkıları için teşekkür ederiz.

Vira Haber