Sinop’ta Tekne Denetimlerinde 39 Bin Lira Ceza

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından teknelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Su Ürünleri Kontrol Teknesi Kuzey Yıldızı ile gerçekleştirilen denetimlerde, çok sayıda tekne ve bu teknelere ilişkin evraklar kontrol edildi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl Müdürlüğümüz Kuzey Yıldızı kontrol teknesi ile yapılan denetimlerde 3 tekneye Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi (BAGİS) tebliğine aykırı faaliyetten 38 bin 185 TL ve 1 tekneye ise ruhsat tezkeresini yenilemediğinden 1091 TL toplam 39 bin 276 TL ceza uygulanmıştır” denildi.

Vira Haber