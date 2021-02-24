İMEAK DTO Aliağa'dan Eğitime Destek

Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" tablet dağıtım kampanyası kapsamında, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, Aliağa Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ihtiyaç sahibi öğrencilere 40 adet tablet bağışında bulundu.

TOBB öncülüğünde, Türkiye genelinde pandemi sürecinde uzaktan eğitim gören ve maddi imkânı olmayan 30 bin öğrenci için "Tabletsiz Öğrenci Kalmasın" hedefiyle yola çıkarak, başlatılan kampanyaya İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi de katkı sağladı. Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde tableti olmayan öğrencilere tablet dağıtımı gerçekleşti. Tören şeklinde gerçekleştirilen organizasyona Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa İlçe Garnizon Komutanı Faruk Altun, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, oda üyeleri ve okul müdürleri katılım gösterdi.

"ALİAĞA'YA YAKIŞIR HİZMET OLDU"

Törende konuşma gerçekleştiren Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, "Pandemide EBA eğitiminden dolayı bilgisayar ve tablet desteğine ihtiyacımız vardı. Öğrenci ve veliler bu taleple bize geliyordu. Hakikaten üzülüyorduk. Adem Bey'in şahsında Deniz Ticaret Odamıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Devletine milletine son derece yakın, bizim idaremize son derece yakın her türlü hizmette yanımızda olan çok değerli bir başkanımız. Bütün velilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Tablet verdiğimiz tüm veliler büyük bir duyarlılıkla teşekkür ederek makamdan çıktılar. Çok ince bir süzgeçten geçirdik. Gerçekten bu destekleri hak sahibine vermek için çok titiz bir çalışma yaptık. Yaklaşık 300 öğrencimize tablet veren bir ilçeyiz. Hiçbir ilçede böylesine bir hamlenin olduğunu zannetmiyorum. Yine Aliağa'ya yakışır hizmet oldu. Daha önce noter huzurunda kura çekimiyle yaptığımız destekte kurada çıkmayan çocuklarımıza da tablet desteğinde bulunduk. Bu büyük bir hizmettir. Bizde her zaman söylüyoruz; 'Tomurcuk kaygısı olmayan ağaç, ağaç değildir'. Bizim kaygımız bu ülkeye, bu ilçeye hizmet etmek. Onun için de hizmet eden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ADEM ŞİMŞEK'E TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİRİM"

Törende konuşma yapan Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, "Deniz Ticaret odası Başkanımız Adem Şimşek, daha önce de dezavantajlı bölgelerimizin eğitime daha önce yaklaşabilmeleri adına kendisi ve ailesi adına tablet desteğinde bulunmuşlardır. Başkanı oldukları Deniz Ticaret Odası adına da ilçemiz öğrencilerine tablet desteğinde bulundular. Adem Şimşek Beyefendiye şahsım, ilçem ve öğrencilerim adına teşekkürü bir borç bilirim. Oda olarak 40 tablet desteğiyle ilçemizdeki öğrencilerimize bağışta bulundular" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ DENİZE YAKIN OLSUNLAR"

Törende İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek de bir konuşma gerçekleştirdi. Şimşek, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aliağa Kaymakamlığı ile yapmış olduğumuz bu protokol ümit ediyorum ki, herkese örnek olacak. Deniz Ticaret Odamız öncülük etmiştir, etmeye de devam edecek. Böyle sosyal sorumluluk kampanyalarına destek vermeye devam edeceğiz. İleriki zamanlarda, pandemi tamamen bertaraf edildikten sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte çocuklarımıza deniz sevgisini aşılamak amacıyla program ve organizasyonlar düzenleyeceğiz. Aliağa'da çocuklarımız denize yakın olsunlar. İnşallah bizim gibi diğer odalar da böyle kampanyalara duyarlı olurlar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. Daha sonra öğrencilere tabletleri protokol üyeleri tarafından verildi. Son olarak İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek tarafından Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman'a günün anısına plaket takdim edildi.

Vira Haber