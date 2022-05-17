Sıra Dışı Evlilik ve Balayı Deneyimi İçin Gemi Seyahati

Gemi turlarında evlenmenin sık rastlanan bir tercih olduğunu belirten seyahat uzmanı Ahmet Yazıcı, cruise gemisinde evlenmeyi düşünen çiftlere sunduğu hizmet hakkında açıklamalarda bulundu. Yazıcı, “Lüks otel konforu sunan Cruise gemilerinde gerçekleştirilen evlilikler giderek artıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde gemide kaptan tarafından evlendirilmek çiftler için daha cazip ve farklı olurken, romantik ve unutulmaz tatil deneyimi olarak zihinlerde iz bırakıyor” diye konuştu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonu da başladı. Her zaman güzel hatırlanacak, anılarda iz bırakacak olan düğün gününün güzel geçmesi her çiftin hayali. Çiftlerin nikah, düğün organizasyon arayışları içerisinde öne çıkan alternatiflerden biri ise sonsuz mavilikler içinde, cruise gemisinde evlenmek. Son dönemde lüks kruvaziyer gemide sıra dışı bir evlilik gerçekleştirmek isteyenlerin sayısı ilgi çekici oranda artmaya başladı. Selectum Blu Cruises Genel Müdürü Ahmet Yazıcı, Cruise gemisinde nikah ve balayı deneyiminin çiftler açısından ayrıcalıklı seçeneklerden biri olduğunu vurgulayarak “Cruise gemisinde evlenmek çiftler için en romantik ve unutulmaz tatil deneyimi olarak zihinlerde iz bırakıyor. Çiftler, adeta bir ‘yüzen otel’ olarak adlandırılan gemimizde hem farklı bir organizasyona imza atmış oluyorlar hem de balayını dünyanın herhangi bir yerinde geçirme fırsatı yakalıyorlar” diye konuştu.

SIRA DIŞI BİR EVLİLİK İÇİN GEMİ SEYAHATİ

Cruise gemisinde yapılacak olan nikah ve balayı çiftleri adeta masal dünyasına götüren özel bir organizasyon. Ahmet Yazıcı, çiftler için her şeyin önceden detaylı şekilde planlamasının yapıldığının altını çizdi. Yazıcı, “Bu organizasyonun en güzel yanı çiftlerin sonsuz maviliğin ortasında birbirlerine ‘Evet’ deme fırsatı olması. Selectum Blue Saphire olarak bizler personelimizle birlikte her şeyin çiftlerin istediği gibi olmasına özen gösteriyoruz. Kaptan nikahında kişi sayısına göre fiyat veriyoruz. Klasik bir gül buketi ve yaka çiçeğine, tören fotoğraflarını içinde barındıran hizmetimiz avantajlı fiyat seçeneği ile müşterilerimize sunuluyor. Kaptan nikahı paketimizin içinde aynı zamanda gemi ekibinin katıldığı önceden kaydedilmiş müzikal tören ve çiçek aranjmanı, çiftler ve misafirler için iki katlı pasta ve şarap, kabin dekorasyonu gibi hizmetlerimizi dahil ediyoruz. Çiftlerimiz bir kaptan tarafından imzalanmış sembolik tören belgesi ile pastalarını kestikten sonra davetlilerle birlikte eğlencenin tadını doyasıya çıkarmış olacaklar. Düğün paketinizle birlikte alabileceğiniz profesyonel fotoğrafçı hizmeti sayesinde de bu özel günü ölümsüzleştirmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

MAVİ YOLCULUKTA RÜYA GİBİ BİR BALAYI

Ahmet Yazıcı, Selectum Blue Saphire’in sunduğu balayı paketi hizmeti hakkında da bilgi verdi. Kabin dekorasyonunun da çiftler için özel hazırlandığını belirten Yazıcı, “Özel kabin süslememiz dışında, kabinde balayı pastası ile bir şişe şarabımızı hazır bulunduruyoruz. Aynı şekilde kabine kahvaltı servisimiz de mevcut. Tüm bunların dahil olduğu balayı paketimizin bedelini ise 99 Euro olarak belirledik”

ROMANTİK ADA SANTORİNİ’DE GÜN BATIMI

Cruise seyahati ile kısa zamanda farklı rotaları ziyaret etmek mümkün. Gemi yolculuğu ile güvenli ve konforlu bir tatilin yanı sıra uygun fiyatlı tur seçeneklerini sunduklarını dile getiren Yazıcı, tur içerikleri hakkında da bilgi verdi. Yazıcı, “Bünyemizdeki Selectum Blue Saphire ile Bodrum’dan başlayacak olan turumuz ile misafirlerimizi Yunanistan’ın en güzel rotaları arasında yer alan Mikonos, Santorini, Rodos ve Kos’a götüreceğiz. Özellikle tam bir balayı adası diyebileceğimiz, romantik ada olarak da bilinen Santorini’de gün batımı sırasında nikah kıyılması çiftler için etkileyici anlar sunuyor. Bodrum çıkışlı ve yine Bodrum varışlı olan 2-3 ve 4 gecelik turlarımız için fiyatlarımız ise 119€’dan başlıyor. Müşterilerimiz tatilleri boyunca pek çok farklı opsiyondan yararlanabiliyor. Gemimizde 24 saat oda servisimiz, farklı oda tiplerimiz mevcut. Eğlenceli aktivitelerimizin yanı sıra kat hizmetlerinden restoran çalışanlarına, aşçılarından animasyon ekibine kadar güler yüzlü ve deneyimli personelimiz ile misafirlerimizin gemimizden mutlu ayrılmalarına vesile oluyoruz” diye konuştu.