Sirena Marine işçisi kararını verdi

Geçtiğimiz aylar içerisinde DOK GEMİ İŞ Sendikası yetkilileri ile fabrika yetkilileri arasında devam eden ‘Toplu Sözleşme Görüşmeleri’ sürecinde bir sendikalı işçi işten çıkarılmıştı. Nisan ayında yaşanan bu gelişme sonrasında işten çıkarılan arkadaşlarına destek vermek için fabrika işçileri vardiya çıkışında servislerine binmemiş ve fabrika önünde eylem yapmışlardı. Fabrikada yaşanan bu gelişmelerin ardından sendika yönetimi fabrikadaki gelişmeler ile ilgili işçilerin önüne sandık koymuştu.

İşverenin teklifine evet

550 sendikalı işçinin bulunduğu Sirena Marine fabrikasında fabrika çıkışında işçilerin önüne sandık konmuş ve üyeler tercihlerini sandığa atmışlardı. İki ayrı vardiyada kullanılan oylar sonrasında sendika yönetimi sandıkları açtı. Sirena Marine işçilerinin büyük bir çoğunluğunun ise tercihini İşverenin sunduğu teklifi kabul edip Toplu İş Sözleşmesini imzalayalım kararı çıktığı belirlendi.

Son günlerde sıkıntılı günlerin yaşandığı Sirena Marine fabrikasında işçilerin büyük bir bölümünün sözleşme imzalanması ile ilgili karar vermesinin ardından DOK GEMİ İŞ Sendikası yöneticileri ile Sirena Marine arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Vira Haber