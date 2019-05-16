Atatürk rotasıyla yola çıkan tekneler Samsun'da buluşacak

İstanbul'da, 2012 yılında başlattığı Rota Ata Projesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarken izlediği rotayı takip ederek Samsun'a ulaşan ve böylece Milli Mücadele ruhunu yaşatan Bahçeşehir Rotary Kulübü, bu yıl ise projesini daha da güçlendirerek yol koyuldu. Proje kapsamında bu yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı iş birliği ile 55 tekne, 12 Mayıs'ta Pendik ve Kalamış'tan hareket ettikten sonra Dolmabahçe Sarayı önünde saygı duruşunda bulundu ve Atatürk'ün rotasında seyir ederek Samsun'a doğru yola çıktı.

Konuyla ilgili 2420. Bölge Rota Ata Komitesi'nden yapılan açıklamada, "19 Mayıs 2019 için 19 tekne hedefi ile çalışmalarına başladığımız projemiz, bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı iş birliği ile daha da büyümüştür. Komutanlık çatısı altındaki Atatürk Rallisi'ne katılan toplam 50 teknelik kafile, 19 Mayıs 2019 sabahı Samsun Tütün İskelesi'ne varmış olacak. 4,12 ve 16 Mayıs tarihlerinde seyirlerine uğurladığımız teknelerimizin Bandırma Vapuru'nun uğrak noktalarında gördükleri ilgi, Cumhuriyet ruhunun ahengini bizlere bir kere daha göstermiştir" denildi.

Ödül töreni Samsun'da

19 Mayıs 1919'un 100'üncü Yılı etkinliklerinde yer almanın gururunu taşıdıklarını belirten Komite üyeleri, "Rota Ata projemiz, 19 Mayıs girişiminin ne olduğunu, ne denli değerli olduğunu genç kuşaklara anlatmak için bir fırsattır. Bu kapsamda tüm insanlığa en çaresiz durumlarda dahi neler başarılabileceğini göstermeyi hedefleyen bir eğitim projesi olması vesilesi ile gençlerimize yönelik şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları gerçekleştirdik. Toplam 500 katılımcı arasından dereceye giren öğrencilere ödülleri 18 Mayıs'ta Samsun'da düzenlenecek törenle verilecek" açıklamasında bulundu.

Rota Ata'nın, 'Bir ulusun küllerinden yeniden var olma kararlılığını genç kuşaklara anlatma projesi' olduğunu da belirten Komite üyeleri açıklamalarında ayrıca, "Rota Ata, bir barış, dostluk ve sevgi projesidir. Rota Ata, bir küçük kıvılcımla başlayarak tüm dünyayı saracak ve tüm insanlığı harekete geçirecek bir heyecan projesidir. Rota Ata, Türk ulusunun tüm dünya uluslarına duyduğu sevgi ve dostluk duygularını pekiştirme projesidir" ifadelerine yer verildi.

Vira Haber