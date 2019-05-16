STS Bodrum, rotasını Samsun’a çevirdi

''Ege’den Karadeniz’e 100’üncü Yılında Gazinin İzinde” sloganıyla 7 Mayıs 2019 tarihinde Bodrum’dan yola çıkan STS Bodrum, İstanbul Kalamış Marina’dan ayrılarak rotasını Samsun’a çevirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen Atatürk Rallisi’ne katılan Cumhuriyet tarihimizin ilk yelkenli okul gemisi ve Bodrum’un gurur abidesi STS Bodrum, beraberinde diğer yelkenlilerle birlikte bugün İstanbul Boğazı’ndan geçti. Denizde adeta görsel bir şölen yaratan kortejde STS Bodrum’un dümeninde ise Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras vardı.

STS Bodrum Okul Gemisi, Bodrum’dan sonra sırasıyla İzmir, Çanakkale ve İstanbul’da mola vererek Cumhuriyetin sembol limanlarında halkla buluştu. Okul gemisi, 410 millik mesafeyi kat ettikten sonra 19 Mayıs sabahı beraberinde diğer yelkenlilerle birlikte Samsun Tütün İskelesi önündeki resmi geçide katılacak.

Vira Haber