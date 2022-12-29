Sirena Marine’in Sürüdürülebilir Sanat Projesi ‘Art of Sirena’

Sirena Marine, sanata olan tutkusunu sanatçıya olan desteğiyle birleştirerek sürdürülebilir ‘Art of Sirena’ projesi kapsamında yeni yıla özel yeni bir iş birliğine imza attı. Sirena Marine, sanatçı Deniz Tokman’ın “Denizin Derinlikleri” çalışmasıyla şekillenen kadınların fular ya da pareo olarak kombinleyebileceği, erkeklere özel mendil ve kol düğmesinden oluşan özel seçkiyi, yeni yıl öncesi sanatsever müşterileriyle buluşturdu.

Teknelerini tasarlarken ve üretirken bir sanat eseri gibi hassasiyet gösteren Sirena Marine, sanata olan tutkusunu sanatçıya olan desteğiyle birleştirerek geçen yıl başlattığı ‘Art of Sirena’ projesi kapsamında yeni yıla özel yeni bir iş birliğine imza attı.

Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiği projesi ile birlikte her yeni yılda yeni bir sanatçı ile keşifler yapmayı hedefleyen Sirena Marine, bu yıl genç ve başarılı sanatçı Deniz Tokman ile çalıştı.

Sanatçı Deniz Tokman’ın denizin altındaki büyüleyici dünyadan aldığı ilham ile tasarlanan ‘Denizin Derinlikleri’ özel şeçkisi, su altındaki kıymetli yaşamsal çeşitliliği, canlı renklerle vurgulayarak korumamız gereken dünya güzelliklerini yeniden hatırlatıyor. Sanatçının “Denizin Derinlikleri” çalışmasıyla şekillenen kadınların fular ya da pareo olarak kombinleyebileceği, erkeklere özel mendil ve kol düşmesinden oluşan bu özel seçki, yeni yıl öncesi Sirena Marine’in sanatsever müşterileriyle buluştu.

Yıllar içinde genişleyerek kıymetli bir koleksiyon değeri taşıyacak olan bu özel seçki sınırlı sayıda üretildi.