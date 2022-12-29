Tirio Kimya Ailesi Olarak Sektörümüzün Yeni Yılını Kutluyoruz

2006 yılından bu yana gemi kimyasalları, su şartlandırma teknolojileri ile endüstriyel temizlik ve bakım kimyasalları üzerine katma değer üreten firmamız Tirio Kimya, geldiğimiz nokta itibariyle ticaretinin büyük bir yüzdesini denizcilik sektörüne hizmet ederek gerçekleştirmektedir.

Güçlü, dinamik ve ekip çalışmasına inanan yapımızla, kaliteli ürün seçeneklerimizi dünya limanlarında da müşterilerimizle buluşturuyoruz ve küresel hizmet veriyoruz.

Dünya, değişik süreçlerden geçiyor. Pandemi şartlarının hemen ardından bir savaş tecrübesine şahit olduk. Coğrafyamız da gerek ticari gerek manevi anlamda bu durumdan payını aldı.

İşbirliği halinde olduğumuz tüm çevrelerimiz ve kıymetli paydaşlarımızla ticari birlikteliğimizi her şartta korumaya inandık ve sağ olsunlar kendileri de bize her zaman destek verdi.

Bu noktadan sonra;

Dün vardık, bugün de varız, sizlerin de varlığıyla yarınlar daha umutlu ve güzel, diyor, birlik, beraberlik, huzur ve barış ortamında nice yıllara şahitlik etmek istediğimizi yineliyoruz.

Sektörümüzün tüm paydaşlarına, ekip arkadaşlarına Tirio Kimya Ailesi olarak mutlu, huzurlu bir yıl diliyoruz.