Kritik Görevler Surveyorların

Kuzey Marine Sigorta’nın, Kuzey Academy bünyesinde sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı ve tamamen ücretsiz olan denizcilik sektörü eğitim seminerleri devam ediyor.

Son olarak Link Gözetim İş Geliştirme Müdürü Serdar Olgun, “Demir Çelik Yüklemelerinde ve Kargo Hasarlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” başlıklı eğitimi verirken yine Link Gözetim’den Gemi İnşa Makina Mühendisi Hasbi Dereli ise “P&I Gemi Kondisyon / Loss Prevention Surveylerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Kuzey Marine Sigorta Kurucusu Emin Yaşacan her iki konunun da çok önemli olduğunu belirterek, “sıralı önlemler alındığı ve kontrol edildiği taktirde riskler en aza iner” dedi.

Uygun gemi ve kondisyon

Deniz yoluyla çelik kargo taşımacılığında, kargonun ağır olması nedeniyle doğru istif ve lashing yapılmadığında ciddi hasarlara hatta can kayıplarına yola açabileceğine dikkat çeken Serdar Olgun, oluşabilecek hasarları önlemek için gemi uygun özelliklerde ve kondisyonda olması ve kargonun da uygun biçimde istiflenmesi ve güvene alınması gerektiğini söyledi.

Tüm aşamalar incelenmeli

Çelik kargoların yolculuk esnasında kötü havadan, havalandırma koşullarından veya ambar kapaklarından su sızması gibi etkenlerden, istif alanında, fabrikadan getirilirken veya yükleme/tahliye esnasında elleçlenirken de hasarlanabileceğini belirten Olgun, “Surveyorlar bütün aşamaları göz önüne alarak; geminin kargoya uygunluğuyla beraber kargodaki hasarları tespit etmek ve ayrıca elleçleme, istif ve bağlama sebebiyle oluşabilecek hasarları öngörerek gerekli önlemlerin zamanında alınmasını sağlamakla görevlidirler” dedi.

Olgun şunları söyledi :

Kargo çeşidine göre kontrol

“Surveyorlar kargo yükleme öncesi stok kontrolü, ambar ve kapak kondisyonu, ultrasonik test, su testi, ön kargo planı, uyumsuz yükler, havalandırma, elleçleme ve yükleme donanımı, takoz kullanımı, bağlama, yükleme ve istiften sorumludurlar. Kargolar; rulo saclar, paket saclar, çelik levha, filmaşin, inşaat demiri, çelik boru, hamdemir plaka ve kütük demir şeklinde olabilir. Burada da kargonun cinsine göre yırtık paketten, paslı metal bantlara hatta yırtık ve eksik etikete kadar birçok nokta kontrol edilmelidir”

Rapor mahkeme kullanılabilir

“Surveyordan gelen bilgi ve evraklar doğrultusunda final rapor hazırlanarak en geç 3 gün içinde müşteriye iletilmesi gerekir. Bu raporlar hazırlanırken herhangi bir anlaşmazlık halinde mahkemede delil olarak öne sürüleceği ve incelenebileceği unutulmamalıdır. Rapor yazılmadan önce ilgili fotoğraflar ve evraklar incelenmeli, yazımına sonrasında başlanılmalıdır. Evraklar ve fotoğraflardaki bulguların, surveyor raporu ile uyuşmaması durumunda kendisi ile görüşülerek uygunsuzluk çözülmelidir”

İletişim önemli

Hasbi Dereli ise P&I kulüpler adına yapılan gemi kondisyon surveylerinde öncelikle organizasyonun eksiksiz yapılması adına gemi sahipleri, broker ya da işletmecisi ile iletişim kurulup survey tarihinin ve şartlarının konuşulması ve kararlaştırılmasının önemli olduğunu bildirdi.

Dereli şunları söyledi :

İyi hazırlık yapılmalı

“Gemi kondisyon surveyleri genellikle gemilere tersane ya da havuz sürecinin sonunda, limanlarda yükleme ya da tahliye yapmaktayken, demir bölgelerinde geçiş bekleme ve ya tedarik süreçlerinde yapılmaktadır. Sigortalanacak taraf surveyden önce gemi personelinin bilgilendirilmesine ve surveye uygun şekilde hazırlanmasına, gemide bilinen major kusurlar veya kapsamlı tamir vb. çalışmalar mevcut ise bu problemlerin çözülmesine, gemi alım satım süreçlerinde ise tüm evrak işlemlerinin tamamlanması sonunda surveyin gemiye davet edilmesine, P&I surveyinin klas veya bayrak gibi başka bir survey ile aynı güne denk getirilmemesine dikkat etmeliler”

Surveyin önemli noktaları

“Kondisyon surveyi esnasında sertifikasyon ve dokümantasyon, işletme, mürettebat, güvenli çalışma pratikleri, köprü (navigasyon), yaşam mahali, yangınla mücadele ve hayatta kalma ekipmanları ve uygulamaları, karina, gövde, güverteler, denizcilik uygulamaları, ambar kapakları ve ambarlar, ballast tankları, boş alanlar, kirlilik ile mücadele uygulamaları ve makine alanları ayrı ayrı göz önüne alınmalıdır”

Kim ne dedi?

Müh. Yunus Emre Aşkın / İlkfer Grup

“Oldukça verimliydi. Kendi adım çok şey öğrendim. Beni esas, sektörde iş yapmış insanların dönüp sektöre bir şeyler vermeye çalışmaları mutlu etti. Bu seminerler desteklenmeli. Kuzey Marine Sigorta’ya çok teşekkür ediyorum”

Hazar Karamahmutoğlu / Vals Survey Uluslararası Gözetim Operasyon Sorumlusu

“Sektöre yeni girecek, tam olarak bilgi alamamış insanlar açısından çok iyiydi. Kargo tiplerinin anlatılması, oluşabilecek hasarlarla ilgili bilgi verilmesiyle ilgili eğitim bulunmuyordu. Çok yeterli buldum”

Hüseyin Şensöz Atasoy / Grup Denizcilik Kiralama Müdürü

“Bugünkü konu armatörler açısndan çok nemli konuydu. Hepimiz demir çelik taşıyoruz ve bu konuda çok hassasız. P&I kulüpleriyle istişare halindeyiz bu yüklemelerde. Çok güzel eğitim oldu. Çok memnun kaldık”

Nevzat Sonay Üler / My Ship Kiralama Müdürü

“Öncelikle Kuzey Marine ailesine teşekkür ederim. Güzel bilgilendirme oldu. Çalıştığım işlerde demir çelikle haşır neşiriz. Bildiğimiz konuları da pekiştirdik”