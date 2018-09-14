Sirkeci- Harem feribot ücretine zam

İDO yetkilileri, zammın 14 Eylül 2018 tarihinde saat 00:01 ‘den itibaren geçerli olduğunu söyledi. 10 lira olan araba geçişi 13 lira oldu.

İDO yetkilileri konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte o açıklama:

14 Eylül 2018 tarihinde saat 00:01 ‘den itibaren geçerli olmak üzere 7 Ağustos 2018 tarih ve 2018/5-6 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME kararlarına istinaden Sirkeci- Harem, İç Hatlar ve Adalar seferleri için fiyat güncellemesi yapılmıştır.

Vira Haber