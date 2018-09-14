Demiryolu sektörünün nabzı Eurasia Rail’da atacak

Geçtiğimiz yıl 25 ülkeden 200 firma ve 11,949 ziyaretçiyi ağırlayan Eurasia Rail Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı 10-12 Nisan 2019 tarihlerinde dünya demiryolu sektörünün önde gelen isimlerini İzmir’de ağırlamaya hazırlanıyor.

“Avrasya bölgesinin tek ve dünyanın en büyük 3 demiryolu fuarından biri” olan Eurasia Rail’da fuar ile eş zamanlı gerçekleşecek konferanslarla, en son yenilik, gelişme ve teknolojiler ile sektör yatırımları gündeme taşınacak.

Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Çin, İtalya ve Rusya gibi ülkelerden önemli katılımcıların olacağı Eurasia Rail’da Siemens, Alstom, Yapıray, Ulaştırma Bakanlığı, TCDD ve bağlı kuruluşları, Bozankaya, Bombardier, Knorr Bremse, Metro İstanbul, Metro İzmir, Caf, Kardemir ve Aselsan, Yapı Merkezi gibi sektörün önde gelen firmaları katılacaklar.

Türkiye’nin lider sektörlerinde lider fuarlar düzenleyen ITE Turkey’in grup şirketleri arasında yer alan EUF – E Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı - Eurasia Rail; 10 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında, İzmir Gaziemir’deki fuarizmir’de gerçekleşecek.

Yaklaşık 14 bin m2’lik alanda düzenlenecek fuar; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, T.C. Devlet Demiryolları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), KOSGEB ve T.C Ekonomi Bakanlığı tarafından da destekleniyor.

Yerli yabancı sektör profesyonellerinden büyük ilgi gören Eurasia Rail sektöre yeni iş ve iş birliği fırsatları yaratılmasına katkı sağlarken fuar ile eş zamanlı gerçekleşecek konferanslarla, en son yenilik, gelişme ve teknolojiler ile sektör yatırımları gündeme taşınacak.

Eurasia Rail Avrasya bölgesinin tek ve dünyanın en büyük üç demiryolu fuarı…

ITE Turkey Nakliye & Lojistik Grup Direktörü Semi Benbanaste: “Dünya üzerinde raylı sistemler hızlı, ekonomik, çevre dostu, güvenli ve çağdaş sistemler olmalarından dolayı her geçen gün daha da önem kazanıyor. Demiryollarında modernizasyon ve taşıma kapasitesi arttırmak üzere başta Avrupa ülkelerinin yatırımları sürerken ülkemizde de bu yönde çok ciddi hedefler ve yatırımlar buluyor. Bu çerçevede ülkemizde demiryolu ağının 25 bin kilometreye çıkarılması gibi ciddi bir hedef konulmuş durumda. Bu hedefe ulaşmada yüksek hızlı tren yatırımları ayrı bir öneme sahip ve 2023 yılına kadar ülke nüfusunun yüzde 77’sinin yaşadığı 42 ilin yüksek hızlı demiryolu ağıyla birbirine bağlanması hedefleniyor. Bunun 3 bin 500 kilometresinin yüksek hızlı, 8 bin 500 kilometresinin ise hızlı tren hatlarından oluşması planlanıyor. Buna ek olarak 1.000 km konvansiyonel demiryolu olmak üzere 13.000 km yeni demiryolu yapılarak 2023 yılında toplam 25.000 km demiryolu uzunluğuna ulaşılması hedefleniyor. Diğer yandan 4.400 km’lik hat yenilemesi yapılarak tüm hatların yenilenmesinin tamamlanması, demiryolu taşımacılık payının; yolcuda yüzde 10’a ve yükte yüzde 15’e çıkarılması da hedefler arasında yer alıyor. Biz de 2011 yılından bu yana dünyanın önde gelen sektör temsilcilerini bir araya getirdiğimiz Eurasia Rail fuarımız ile sektörün bu değerli hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.”

Eurasia Rail’in Avrasya bölgesinin tek ve dünyanın en büyük üç demiryolu fuarından biri olduğunun altını çizen Benbanaste Nisan ayında düzenlenecek fuar hakkında bilgiler de verdi.Benbanaste: “Profesyonel ziyaretçilerin sektörün önde gelen üretici firmalarıyla buluşmasını sağlayan, yenilikleri yakından takip etmelerine fırsat sunan Eurasia Rail, her sene olduğu gibi yine demiryolu sektörü için oldukça verimli bir platform olmaya hazırlanıyor. Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Çin, İtalya ve Rusya gibi ülkelerden önemli katılımcılar olacak. Hatta, Fransa Ticaret Müşavirliği çok önemli bir karar alarak 2019 senesinde Türkiye’de sadece EurasiaRail fuarına destek vereceğini açıkladı. Bu önemli gelişmelerin yanı sıra Siemens, Alstom, Yapıray, Ulaştırma Bakanlığı, TCDD ve bağlı kuruluşları, Bozankaya, Bombardier, Knorr Bremse, Metro İstanbul, Metro İzmir, Caf, Kardemir, Aselsan gibi sektörün önde gelen firmaları katılımlarını onayladılar. 10-12 Nisan 2019’da İzmir’de sekizincisini düzenleyeceğimiz Eurasia Rail kapsamında gerçekleştirilecek ikili iş görüşmelerinin demiryolu sektörüne ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlaması planlanırken kapsamlı etkinlik programımız ile de sektördeki en son yeniliklerden ve teknolojilerden bahsedilecek” dedi.

Hedef pazarlardan alım heyetleri ağırlanacak…

Sektör temsilcilerine uluslararası alanda, yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve iş birliği fırsatları yaratılması amacıyla düzenlenecek “Yurtdışı Alım Heyetleri Programı” T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleşecek. ITE Turkey ev sahipliğinde hedef pazarlardan alım heyetleri de ağırlanacak.

Vira Haber