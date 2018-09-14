Rusya savaş gemilerini geri çekmiyor

ABD, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 26 geminin ve 34 uçağın katıldığı askeri tatbikat sonrasında askeri unsurların neden geri çekilmediğini sorguluyor. Pentagon kaynakları, Rusya’nın hamlesinin, Akdeniz’de askeri varlığını artırmaktan başka bir nedene dayanmadığını ifade ediyor.

Rusya tarafından Akdeniz’in doğusuna çok sayıda geminin sevk edilmesinin, Washington yönetimi tarafından kuşkuyla izlendiği açıklandı. Rus savaş gemilerinin İdlib’de bulunan hastanelere füze atışı gerçekleştirdikleri bildirildi.

Pentagon kaynaklarından gelen bilgilere göre 10’dan fazla füze taşıyan Rus savaş gemisi Suriye kıyılarına çok yakın mesafede bulunuyor. Pentagon kaynakları, bölgede bulunan NATO üyesi ülkelerin gemilerinden de benzer gözlemlerin yapıldığını belirtiyor. Rejim güçlerinin İdlib’de gerçekleştirdiği en son saldırıda üç hastane zarar görmüştü.

RUSYA'NIN AKDENİZ TATBİKATI

Rus Donanması Başkomutanlığı 1-8 Eylül tarihlerinde Rusya’nın Akdeniz’de yapacağı askeri tatbikat ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Tatbikatta 2 denizaltı ile 26 gemi, 34 uçak ve helikopterin görev alacağı bilgisini paylaşan başkomutanlık, Kuzey Filosundan Mareşal Ustinov füze kruvazörünün amiral gemisi olarak görev yapacağını aktarmıştı.

Tatbikata katılan savaş gemilerinin Kuzey, Baltık, Karadeniz ve Hazar filolarından Akdeniz’e ulaşacağını belirten yetkililer, Tu-142 bombardıman uçağının yanı sıra Tu-142 ve İl-38 keşif uçakları ile Su-33 ve Su-30 avcı savaş uçaklarının tatbikatta uçuş yapacağını açıklamıştı.

Vira Haber