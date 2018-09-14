Hopa Belediyesine denizci başkan aday adayı

Hopa CHP’de Tekin Denizcilik ortaklarından Taner Ekmekçi’de Belediye Başkan aday adaylığını açıklıyor.

Yerel seçimler yaklaşırken siyasi partilerin Belediye Başkan aday adayları da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Deniz Ticaret Odası Hopa Temsilciliği de yapan Taner Ekmekçi de siyasete soyundu

Yerel seçimler yaklaşırken Belediye Başkan aday adaylığında en hareketliliğin yaşandığı İlçelerin başında Artvin’in Hopa İlçesi geliyor. Belediye Başkanlığına niyetli olanların peş peşe aday adaylığını açıkladığı Hopa’da yarın denizci bir isim, Tekin ve Göksu Denizcilik ortaklarından Taner Ekmekçi aday adaylığını yapacağı toplantı ile açıklayacak.

CHP sahlarında siyaset yapmak isteyen Taner Ekmekçi ticari yaşantısını Hopa’da devam ettiren ve Hopa’nın tanıdığı bir sima. Hopa İçin hedefleri olduğunu belirten Ekmekçi Türkiye’de eşine ender rastlanacak özelliklere sahip ilçenin bilinçli kalkınmasında projeleri olduğunu, limanı ve sınır kapısı ile ticaretin en yoğun yaşandığı Hopa’da İlçeyi denizle ve denizcilik sektörü ile de barıştırmak için kolları sıvadığını, Hopa’da yaşanan ciddi insan trafiğinin ve yaşanan ticari hareketliliği Hopa’nın artı hanesine yazmak ve ilçede her sektörde faaliyet gösteren esnafından işadamına kadar bu haraketlilikten ekonomik kazanç sağlama ve refah seviyesine artırma anlamında projeleri olduğunu ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.

Hopa’da ilk defa denizci bir ismin belediye başkan aday adaylığına soyunması da İlçede ilgiyle karşılandı.

Vira Haber