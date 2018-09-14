Deniz gönüllüleri kıyılara akın ediyor

Çünkü, okyanusların yüzeyindeki plastiklerin kapladığı toplam alan Türkiye’nin yüzölçümünden daha büyük. Her yıl denizlere 8 milyon ton plastik atılıyor. Her yıl 1 milyondan fazla deniz kuşu, 100 bin memeli ve deniz kaplumbağası deniz çöpleri sebebiyle ölüyor. Deniz ortamında plastikler daha küçük parçalara ayrılarak planktondan balinaya tüm besin zincirine girerek deniz ekosisteminin sağlığını tehdit ediyor.

Dünya, temiz denizler için harekete geçiyor. “Uluslararası Kıyı Temizliği (International Coastal Cleanup– ICC) Kampanyası” kapsamında Türkiye dâhil 100’den fazla ülkede yüzbinlerce gönüllü eşzamanlı olarak deniz kıyılarına akın ediyor. Her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi günü yapılan etkinlik, Türkiye’de 2002 yılından bu yana DenizTemiz Derneği/ TURMEPA koordinatörlüğünde yürütülüyor. Bu yıl da Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası çerçevesinde üç denizimizin kıyılarını temizlemek için kolları sıvayan TURMEPA, etkinlik ile deniz kirliliğine dikkat çekmeyi ve deniz temizliğinin önemi konusunda bilinç kazandırmayı amaçlıyor.

Kampanyanın İstanbul ayağı bu yıl, Caddebostan sahilinde gerçekleştirilecek. Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası çerçevesinde üç denizimizin kıyılarını temizlemek için kolları sıvayan TURMEPA, İstanbul’un yanı sıra İzmir, Antalya, Kırklareli, Bodrum, Kuşadası, Fethiye, Marmaris ve Mersin kıyılarına uzanacak. Etkinliğe Türkiye genelinde yaklaşık 1000 deniz gönüllüsünün katılması bekleniyor.

Vira Haber