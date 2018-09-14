Dev balık dünyayı Teos Marina’ya topladı

Geçen yıl 100 kg’ın üzerindeki balıkların kürsüye çıkmakta zorlandığı ve 295 kg’lık yakalanan en büyük balıkla, Türkiye rekorunu kıran turnuvada bu yıl da heyecan dorukta…

Turnuvanın yaratıcıları ve yapımcıları, Murat İyriboz ile Elvio Pennetti; Türkiye’deki ilk balıkçılık turnuvalarını düzenleyen ve açık denizcilik balıkçılığının Türkiye’de var olmasını sağlayan ustalar…

Türkiye’nin usta balıkçılarının ve ünlü iş adamlarının yarıştığı turnuvada, bu yıl da birçok tanınmış isim yer alıyor. Geçen yılın rekortmen takımı Baracuda, Gökhan Çarmıklı, Erkut Soyak, Murat Arslan, Burhan Çavuşoğlu’dan oluşan takımıyla bu yıl için de iddialı. Geçen yıl kürsüde yer alan Sinan Kuran, Mahmut Özgener ve ekipleri de bu yıl en büyük balık ödülü için çok çalıştılar. Ayrıca hepsi usta olan Turgut Konukoğlu, Adil Konukoğlu, Feridun Bigalı, Berent Akdemir, Kerem Şengezer, Turan Mutlu, Can Okan gibi birçok yarışmacı sahada olacak.

Uzak Ülkelerden Katılımcılar

Organizasyonda bu yılın en büyük sürprizi ise, tutulan dev balıkların da katkısıyla, bu müthiş yarışmada yer almak isteyen ve çok uzaklardan gelen misafirler oldu. “Obelix” teknesi, turnuvalara katılmak üzere, Cape Town Güney Afrika’dan yüklenerek Teos Marina’ya getirildi. Buradaki ekibe katılmak üzere 2 ayrı ekip de, farklı tekneler ile katılmak için Güney Afrika’dan yola çıkıyor.

Yine “Ebisu” teknesi, bağlı olduğu Monaco’dan yola çıkarak, gidiş dönüş 2500 deniz milini aşan, epik bir seyahat gerçekleştiriyor. Tam donanımlı bu teknenin ekibinde, usta balıkçı Patrice Garziglia olacak. Bu kadar uzak rotalardan Teos’da yarışmak için çekilen bu kadar eziyet, Teos’da kazanmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Dev Balıklar Ve Dev Markalar

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Turkcell Platinum’un ana sponsor olduğu organizasyonun diğer sponsorları, Mercedes, Obelix Charters, Meridian Adventure Teos, Camp David, Evinrude, Raymarine, Can-Am, Seadoo, Arvento, Northstar, Seakeeper, CMS, GoPro firmaları oldu. Bu yıl yeni geliştirdikleri, denizde takip sistemiyle Arvento, teknelerin seyir güvenliğini saylayacak.

İzmir’in turistik ilçesi Seferihisar’daki yat limanı Teos Marina ve Seferihisar Belediyesi’nin değerli katkılarıyla, her yıl büyüyerek gerçekleşen turnuva, beldenin vazgeçilmez etkinliği haline geldi. Balıkla dönen teknelerin karşılandığı saatlerde, coşkulu bir kalabalıkla, müthiş bir heyecanın yaşandığı Teos Marina’ya herkesi bekliyoruz. Sahada gün boyunca sponsor tanıtımları ve keyifli sunumlar halkın katılımına açık olarak yapılıyor.

Vira Haber