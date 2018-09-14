Özdemir: Uluslararası pazarda rekabeti sağlayabiliriz

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu KÜSİ, GİSBİR işbirliğinde “Savunma Sanayi, Milgem, Uçak Gemisi ve Diğer Ticari Gemi İnşası ile İlgili İl Potansiyelinin Değerlendirilmesi” amaçlı bilgilendirme toplantısı Çorlu’da gerçekleşti.

Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Genel Sekreteri Mehtap Karahallı Özdemir, "Kaliteli üretim tecrübeli ve esnek iş gücüne sahibiz. Konum olarak gerçekten dünyada çok iyi bir pozisyondayız." dedi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Toplantı Salonunda gerçekleşen, "Savunma Sanayi, MİLGEM, Uçak Gemisi ve Diğer Ticari Gemi İnşası ile İlgili İl Potansiyelinin Değerlendirmesi" toplantısına katılan Özdemir, ülke genelinde askeri gemilerde iyi duruma gelindiğini ancak sivil gemilerde de her geçen gün artan bir oranın görüldüğünü söyledi.

Kendilerinin, Türk sanayicilerinin üreteceği ve sertifikasyona tabi her bölümde, uluslararası pazarda gerekli rekabetlerini sağlayabileceklerini düşündüklerini belirten Özdemir, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'nin çok önemli bir kurum olduğunu kaydetti.

GİSBİR'in 1971 yılında kurulduğunu ve şu an 97 üyesi olduğunu anlatan Özdemir, "Amacımız ve misyonumuz; Türk gemi inşa sektörüne katkıda bulunmak, Türkiye tersanelerinin dünya pazarında önemli bir yer alması için gerekli atılımları yapmak, tersanelerin müşterek sorunları ve geliştirebilecekleri ortak projelerle ilgili platform yaratmak ve hem devletle hem de diğer sektör ortaklarımızla iş birliği yaratabilmek, ulusal ve uluslararası alanda Türk gemi inşa sanayini temsil etmek." diye konuştu.

Özdemir, gemi inşa sektörünün dizayn ve tasarım ve imalat konusunda ciddi bir seviyeye geldiğini, sektörün artık köprü inşaatları gibi alanlarda da boy göstermeye başladığını ifade etti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşasında gemi inşaat sektörü firmalarının da etkin rol oynadığını aktaran Özdemir, şunları söyledi:

"Bu köprünün çelik işlemlerini tersaneler yaptı. Burada kullanılan 48 bin ton çeliğin imalatı, tersaneler tarafından yapıldı. Diğer işlemlerin de çelikle ilgili bölümlerinin tamamı yine tersaneler tarafından yapıldı. Osman Gazi Köprüsü'nde de tersanelerin ciddi bir payı var. Dünya genelinde yat imalatında da çok iyi bir durumdayız, metalin yanı sıra tamamen ahşaptan yapılan yatlar da var. Tamir bakım olarak da çok güzel bir pozisyondayız. Sahil güvenlik arama kurtarma gemileri ve diğer askeri amaçlı kullanılan gemiler de son dönemlerde hayata geçirilen güzel ve önemli projeler. Kaliteli üretim tecrübeli ve esnek iş gücüne sahibiz. Konum olarak gerçekten dünyada çok iyi bir pozisyondayız."

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ise Tekirdağ'da üretim amaçlı projelerin devam edeceğini söyledi.

Yapılan bu olumlu projelere kendilerinin de devlet eli olarak gerek bürokratik gerekse diğer aşamalarda yardımcı olduklarını belirten Vali Ceylan, üretimin ve teknolojinin gelişmesi ile bölgeye katma değer sağlanacak bütün aşamalarda ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Ceylan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler, Tekirdağ'daki sanayi potansiyelini artırmak, üretim ile gelişimini sağlamak ve aynı zamanda da teknoloji ile Ar-Ge üzerine yapacağımız çalışmalarla katma değeri yüksek teknolojik ürünlerle ülke ekonomimize ve geleceğimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Temmuz ayı içerisinde yapmış olduğumuz toplantıda, 'bizim Tekirdağ'ın önemli bir potansiyeli olan gemi inşaatı sektörünün tedarikçisi olarak neler yapabiliriz, savunma sanayine yönelik neler yapabiliriz'in arayışıyla Çorlu TSO'nun da katkılarıyla bazı tersanelere ziyarette bulunduk. Onlar da bizleri en iyi şekilde karşılayarak en iyi şekilde karşılıklı diyaloglarımızı oluşturduk. Bugün de bununla ilgili bir değerlendirme toplantısı yapıyoruz."

Vira Haber