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Şırnak'ta Hilal Barajı'nda Çok Sayıda Balık Telef Oldu

Şırnak'ta Hilal Barajı'nda Çok Sayıda Balık Telef Oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal beldesi yakınlarında bulunan Hilal Barajı'nda çok sayıda balık telef olması üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekip görevlendirdi.

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Hilal Barajı bölgesinde çok sayıda balık telef oldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, balıkların neyden telef olduklarını belirlemek için incelemelerde bulunarak sudan numune aldı.

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Vira Haber 

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