Şırnak'ta Hilal Barajı'nda Çok Sayıda Balık Telef Oldu
Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal beldesi yakınlarında bulunan Hilal Barajı'nda çok sayıda balık telef olması üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekip görevlendirdi.
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Hilal Barajı bölgesinde çok sayıda balık telef oldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, balıkların neyden telef olduklarını belirlemek için incelemelerde bulunarak sudan numune aldı.
Vira Haber
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Etiketler : Şırnak, Hilal Barajı, Balık
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