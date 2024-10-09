Kanarya Adaları'nda 4.000 Kilo Kokain Ele Geçirildi

İspanya'nın Kanarya Adaları'nın kuzeydoğusunda 4.000 kilo kokainle yakalanan kargo gemisi

Büyük bir uyuşturucu karşıtı operasyonda, İspanyol ve Fransız yetkililer, Kanarya Adaları yakınlarında Tanzanya bayraklı bir kargo gemisini durdurarak 4.000 kilogram kokain ele geçirdi. Bu miktarın sokak değeri 400 milyon euro olarak tahmin ediliyor. 'Ras' adlı gemi, Lanzarote'nin 130 deniz mili kuzeydoğusunda, 'Pascal-Lino 2024' adlı ortak operasyon kapsamında durduruldu. Gemide bulunan 10 mürettebat gözaltına alındı.

Gemiye yönelik şüpheler, izlediği rotanın alışılmadık olması üzerine ortaya çıktı. Türkiye’den hareket eden gemi, Akdeniz’de hiçbir yükleme veya boşaltma yapmadan seferine devam etti. Daha sonra Atlantik'e ulaşarak Sierra Leone ve Gine-Bissau çevresinde düzensiz bir rota izledi ve nihayetinde İspanya ve Portekiz’e doğru yöneldi. Kanarya Adaları’ndan geçerken yakalandı. Operasyon, İspanya Gümrük Muhafaza Servisi ve Fransa gümrük birimlerinin koordinasyonu ile gerçekleştirildi ve deniz ile hava gözetimi kullanıldı. Gemi, Lizbon merkezli Uyuşturucu ile Mücadele için Deniz Analiz ve Operasyon Merkezi (MAOC-N) tarafından takip edildi ve ulusal düzeyde ise İspanya Ulusal Polisi ile Guardia Civil tarafından denetlendi.

'Petrel' adlı bir özel harekât gemisi ile Fransız devriye botu 'DPF-3,' 'Ras' gemisine başarıyla çıkarma yaptı. Yetkililer, kokaini geminin ambarları arasında zor ulaşılabilen bir bölmede buldu, bu da uyuşturucunun saklanmasında gelişmiş bir gizleme çabası olduğunu gösteriyor.

Mürettebatın sekiz üyesi—kaptan da dahil olmak üzere beşi Türk vatandaşı, ikisi Azerbaycan, biri ise Hollanda vatandaşı—gözaltına alındı. Gemi, uyuşturucunun boşaltılacağı ve gözaltındaki kişilerin yargı önüne çıkarılacağı Lanzarote’deki Arrecife limanına götürüldü. Operasyon, İspanya ve Fransa arasında deniz uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yıllık olarak gerçekleştirilen 'Pascal-Lino' ve 'Pascal-Iborra' kampanyalarının bir parçasıdır. Bu kampanyalar, ortak protokoller, mürettebat değişimleri ve ileri düzey deniz ve hava kaynaklarının kullanımı yoluyla Akdeniz, Kantabria Denizi ve Kuzey Atlantik’te yasa dışı deniz faaliyetlerini hedefleyerek iş birliğini güçlendirmektedir.

Vira Haber