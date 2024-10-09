İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Tunceli’de Su Üstü Kurtarma Eğitimi
Tunceli’de Su Üstü Kurtarma Eğitimi

Tunceli’de Su Üstü Kurtarma Eğitimi

Tunceli’de AFAD tarafından su üstü kurtarma eğitimleri gerçekleştirildi.

A+A-

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Eğitim Daire Başkanlığı tarafından planlanan su üstü kurtarma eğitimi Türkiye’de yaşanabilecek muhtemel afetlerde arama ve kurtarma personelinin alanında uzmanlaşmak ve müdahale kabiliyetini geliştirmek maksadı ile Tunceli’de 2. kursiyer ekibin katılım ile Munzur nehrinde devam ediyor. Su üstü kurtarma eğitimine Ankara, Şanlıurfa, Sivas, Van, Çankırı, Bingöl, Yozgat ve Bitlis’ten toplam 40 kursiyer katıldı.

aw304412-01.jpg

Vira Haber 

Bu haber toplam 64 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.