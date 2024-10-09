Tunceli’de Su Üstü Kurtarma Eğitimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Eğitim Daire Başkanlığı tarafından planlanan su üstü kurtarma eğitimi Türkiye’de yaşanabilecek muhtemel afetlerde arama ve kurtarma personelinin alanında uzmanlaşmak ve müdahale kabiliyetini geliştirmek maksadı ile Tunceli’de 2. kursiyer ekibin katılım ile Munzur nehrinde devam ediyor. Su üstü kurtarma eğitimine Ankara, Şanlıurfa, Sivas, Van, Çankırı, Bingöl, Yozgat ve Bitlis’ten toplam 40 kursiyer katıldı.

Vira Haber