Şırnak’ta Sağanak Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
Şırnak’ta sağanak nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yoğun sağanak nedeniyle merkez ve merkez ilçelere bağlı belde ile köylerdeki okul kademelerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." denildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli olan kamu görevlilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Vira Haber
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Etiketler : şırnak, sığınak, eğitime ara
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