Kerkük'te Sağanak Yağış Sonrası Evleri Su Bastı

Irak’ın Kerkük kentinde sağanak yağış sonrası bazı evleri su bastı. Kentte etkili olan sağanağın ardından Bence Ali semtindeki cadde ve sokaklar da su altında kaldı. Irak Meteoroloji Dairesinin şiddetli yağış ve sel ihtimali uyarısı yaptığı ülkede, Irak Başbakanlığı kötü hava koşullarından dolayı ülke genelinde ikinci defa resmi tatil ilan etti. Yetkililer, sokak ve caddelerde biriken suları tahliye etmek üzere çalışmalara başladı.

Vira Haber