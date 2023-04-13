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Kocaeli'de 80 Düzensiz Göçmen Sınır Dışı Edildi

Kocaeli'de 80 Düzensiz Göçmen Sınır Dışı Edildi

Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda giren 80 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

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Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda giren 80 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 80 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.​​​​​​

Vira Haber

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