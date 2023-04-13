İspanya'nın Kuraklık Sorunu Her Geçen Gün Artıyor

Avrupa geneline iklim değişikliğinin bir sonucu olarak yaşanan sıcak hava dalgaları ve kuraklık İspanya'daki su rezervlerinin ortalama %40'a varan düşüşle 1995'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemesine neden oldu. İspanya'nın Katalonya bölgesinde de son aylarda yağış olmaması nedeniyle yaşanan kuraklık, bölgedeki birçok su kaynağının, kritik seviyelere ulaşmasına neden oldu. İspanya Hükümeti'nin uyguladığı su politikalarına rağmen İspanya'da kuraklık sorunu her geçen gün artıyor. İspanya'nın zengin ve endüstri bakımından önemli bölgelerinden olan Katalonya'da barajlardaki su miktarının yüzde 17'nin altına düştüğü, kullanılan suyun dip çamuruyla temas ederek bozulma riskiyle karşı karşıya olunduğu belirtiliyor. İspanya'da bulunan Vilanova de Sau kasabasında bulunan kısmen kurumuş su kaynakları kameralara yansıdı.

Vira Haber