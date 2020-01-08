Sit alanından aldığı kumu otel için kullandı

Sit alanı koydan izinsiz kum alan Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye Köyü Muhtarı Ali Balaban hakkında savcılık soruşturma başlattı. Kumun alındığı bölgelerde çukur alanlar oluşurken Jandarma bölgeye kimsenin girmemesi için şerit çekti. Hakkında soruşturma açılan muhtar Balaban Keşan Cumhuriyet başsavcılığına giderek ifade verdi.

“Kimse geri getirin demedi.”

Köy Muhtarı Ali Balaban, eski belediye binasını köye otel olarak kazandırmak için çalışmalara başladıklarını, inşaat kapsamında kuma ihtiyaç duyduklarını söyledi.

İhtiyaçları olan kumu koydan aldıklarını belirten Balaban, "Oradan 9 kamyon kum alarak otel inşaatımızın restorasyonu için getirdim. Şu an adli soruşturma devam ediyor. Kamu malı olan kumu, kamu malı olan Mecidiye köyü muhtarlık binasının ve muhtarlığa ait binaların restorasyonu için aldık. Oradan kum alınmasının yasak olduğunu bilmiyordum. Bilseydim almazdım. Bize gelip de 'aldığınız kumu yerine götürün' diyen de olmadı." dedi.

Balaban, kumu tadilat için aldıklarını, kimseye para karşılığı satmadıklarını ifade etti. Köylerine başka yerden kum getirmenin maliyetinin yüksek olduğunu belirten Balaban, "Kum bize Edirne’den geldiği için ve bu restorasyonu muhtarlığın imkanlarıyla yaptığımız için ödeme yapmamamız gerekiyordu. Bütçemiz de buna yetersizdi. Beş yıldır atıl durumda duran belediye binamızı, muhtarlığımıza gelir olsun diye otel yapmaya karar verdik ve inşaata başladık. O yüzden bu kumu ihtiyaç olduğu için aldık" diye konuştu.

Vira Haber