MSC Magnifica 117 gün sürecek bir yolculuğa çıkıyor

Tüm misafirlerine ‘Bon Voyage’ (İyi Seyahatler) dileyen gemi 117 gün sürecek olan seyahat boyunca, misafirlere valiz açma kapama derdi olmadan dünyayı baştan sona keşfetme fırsatı sunmayı planlıyor. 5 kıtadaki 43 noktayı ziyaret etmenin yanı sıra dünya çapındaki İspanya, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peru, Havai, Çin, Hindistan ve Almanya mutfağının en lezzetli tatlarını sunacaklarını açıklayan şirket ayrıca, ödüllü 10 şefin hazırlayacağı yemeklerle gemide benzersiz uluslararası gastronomi deneyimini de konuklarına sunacaklarını belirtiyor.

Dünya mutfağının en ünlü şefleri sunum yapacak

Şefler farklı noktalardan seyahate katılarak konuklar için, üç ya da dört çeşit olarak menülerini hazırlayacaklar. Bu menülerle şefler, seyahat gemisinin varış noktalarına özgü hazırlanan tatlarla birlikte, muhteşem mutfak yeteneklerini de tüm misafirlere yansıtabilecekler.

Bu ünlü kadroda bulunan özel şefler ise şöyle: İki Michelin yıldızlı İspanyol şef Ramón Freixa, deneyimli şef ve restoran işletmecisi Brezilyalı Allan Vila Espejo,) Arjantin yıldız şefi Christophe Krywonis, MasterChef Kolombiya jüri üyesi şef Jorge Rausch, şef James Berckemeyer, Uluslararası şöhrete sahip Japon-Amerikan Şef Roy Yamaguchi ve Sydney Morning Herald tarafından “Yılın Şefi” olarak seçilen, Fransız-Kanadalı Şef Serge Dansereau.

Sekiz gezgin, bayrak yarıştıracak

MSC Cruises ayrıca, MSC Magnifica gemisinin ikinci dünya turu programında gerçekleştirilecek olan bir bayrak yarışına katılmaları için influencer bir ekibi kurdu. Sekiz influencer, her bayrak değişiminde, hayatta bir kez deneyimleyecekleri bu tatil ve seyahat ile ilgili çeşitli içerikler yayınlayacaklar. Her influencer, yaşadıkları farklı tecrübelerini anlatacak, seyahat tutkularını paylaşacak ve keşfettikleri dünyayı hayranlarının da deneyimlemesini sağlayacaklar. Bu tutku dolu sekiz gezgin, hikayeleri ile kendi yorumlarını “made by humans” konsepti çerçevesinde anlatacaklar. Instax ile yapılan bu ortak çalışmada, influencerlar “çubuk” şeklinde taşıdıkları kamera ile bir limandan diğer limana kadar geçen süreçteki hikayelerini anlatmaya devam edecekler. Bu influencer 23 ülkede, yerel bölgedeki insanlarla tanışacak ve günlük keşiflerinden yola çıkarak, etkileyici ve ilham verici hikayeler yaratacaklar. MSC Cruises bayrak ekibi: Evan Edinger (A.B.D.), MolaViajar (İspanya), Sami ve Vale (Şili), Kenza SMG (Fransa), Travel and Share (Brezilya), Emre Durmuş (Türkiye), Marcello Ascani (İtalya), Ceci De Viaje (Arjantin).

Vira Haber