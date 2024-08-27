Sıvı Atıkları Denizden Toplayan YATED, Karada Da Atık Alım Tesisi Kurmayı Hedefliyor

Haziran sonunda Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED)’nin girişimleri ile 20 ton sıvı atık toplama kapasitesine sahip YATED 1’i Bodrum’da suya indirdiklerini ve 15 Ağustos’tan bu yana Göcek kıyılarında faaliyetlerine devam ettiğini ifade eden YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, denizlerin temiz tutulması için dernek olarak var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’ye yaptıkları ziyarette konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bekiroğlu, “Ülkemizin yüzölçümünün yaklaşık yarısına denk gelen ‘mavi vatan’ olarak adlandırdığımız denizlerimizde emniyet ve güvenliğin sağlanması ne kadar önemli ise deniz çevresinin korunması da bir o kadar önemli. Bunu sağlamak için bireysel ve toplumsal düzeyde hepimize görevler düşüyor. Ancak teknemizin topladığı atıkları, atık kabul tesislerine vermekte zorluk yaşıyoruz. Söz konusu tesislerin atıklarımızı almalarına karar vermeleri ve protokol yapma süreçleri maalesef çok uzuyor. İşte, bu yüzden yetkililerden kolaylık talep ediyoruz. Bu çerçevede; bir adım daha atarak Orhaniye’de, karada yüksek alım kapasitesine sahip, atık toplama tankı yapmayı planlıyoruz. Böylece, denizleri temiz tutmak için aldığımız sıvı atıkların herhangi bir atık kabul tesisi ile protokol yapmaksızın depolanması ve bertarafını çok etkin ve kısa sürede sağlayabileceğiz.” diye konuştu.

Tek seferde 20 bin litre sıvı atık toplama kapasitesine sahip, yüzde 100 yerli ‘ YATED 1’ isimli teknenin sayısını artırmayı hedefleyen YATED, yapacağı çalışmalarla denizlerin temiz kalması için farkındalık yaratmayı hedefliyor. Bu çerçevede; YATED Yönetim Kurulu Başkanı ve YATED Dernek Müdürü Kadir Karakaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’yü makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, denizcilik sektöründe yaşanan sorunlar ve YATED 1’in inşa aşamasından faaliyetlerine başlamasına kadar geçen süre içerisinde yaşanan zorluklar, çözüm önerileri ve yerel yönetimlerin destekleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

HEPİMİZE GÖREVLER DÜŞÜYOR

Marmaris’in turizm açısından çok önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Murat Bekiroğlu, “Ülkemizde denizcilik sektörünün önemli bir kısmını aynı çatı altında toplayan sivil toplum kuruluşu YATED olarak, kurulduğumuz günden bu yana birçok sosyal sorumluluk projesinin hayata geçmesine öncülük ettik. Bu projeler arasında, denizlerimize ve turizme sahip çıkma noktasında en önemlisi olan YATED 1 isimli sıvı atık toplama teknesi yer alıyor. Kıyılarımızda bulunan yat ve teknelerden 7 gün 24 saat sıvı atıklarını alarak arıtma tesislerine taşıyabilmesi için ürettiğimiz tekne ile kâr amacı gütmeden, denizlerimizin kirlenmesine karşı mücadeleye katkı sunuyor ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı amaçlıyoruz.” dedi.

SIVI ATIK TOPLAMA TANKI

YATED 1’in ilgili mevzuata uygun olarak çalışmalarına başlayabilmesi için; yat ve teknelerden aldığı atıkların teslim edileceği atık kabul tesisi ile protokol yapması gerektiğini dile getiren Murat Bekiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yapılmadığı takdirde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü’nce teknemize lisans verilmesi söz konusu olmuyor. Bu gereklilikten yola çıkılarak; YATED 1’in çalışma alanı; yat ve tekne sayıları açısından diğer bölgelere nazaran daha yoğun olan, buna mukabil bölgede yeterli sayı ve kapasiteye sahip atık toplama teknesinin olmamasından hareketle, öncelikli olarak Hisarönü Körfezi belirlendi. Ancak Hisarönü Körfezi’nde bulunan atık kabul tesislerinden olumsuz geri dönüşler alındı. Bunun üzerinde 12 Temmuz’da teknemiz Göcek’e intikal ettirildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait 40 ton kapasiteye sahip atık kabul tesisine atıklarımızın verilebilmesine yönelik protokol imzalandı. Hisarönü Körfezi’nde atık kabul tesisleri ile protokol yapılması için 14 Mayıs’ta başlatılan süreç ise 11 Temmuz tarihinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile atık kabul protokolünün imzalanması ile sona erdi. Protokolün imzalanması için yaklaşık 2 aylık süreç maalesef boşa geçti. Yat ve tekne turizminin en yoğun olduğu böylesine önemli bir periyodda, teknemizin faaliyetlerine başlayamaması bizi ziyadesiyle üzdü. Maalesef olumsuz gelişmeler nedeniyle, idari/ bürokratik işlemlerin tamamlanması ve “Atık Alım Gemisi Lisans Belgesi”nin alınması sonrasında 15 Ağustos’ta çalışmalarımıza başlayabildik. Proaktif bir yaklaşımla atıkların toplanmasında yaşanan tüm sorunları önceden görüp, YATED olarak projelendirdiğimiz atık toplama teknemiz ile yetinmeyip, filomuzu yeni teknelerimizle büyütmeyi hedefliyoruz. Ayrıca atık kabul anlamında kıyı tesis sayılarının yetersizliği ve protokol yapma konusunda yaşattıkları zorluklar göz önüne alındığında, önümüzdeki süreçte öncelikle Orhaniye’de karada yüksek kapasiteli atık toplama tankı yapmayı planlıyoruz.”

Vira Haber