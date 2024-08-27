Vali Hulusi Şahin'den İMEAK DTO Antalya Şubesi'ne Ziyaret

Ziyarette bölgenin deniz ticaretindeki önemi ve potansiyelinin yanı sıra, sektörün karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri, deniz turizmi ele alındı.

Vali Hulusi Şahin'i İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin karşılarken, ziyarette DTO Merkez Deniz Turizmi Danışmanı Hüsnü Çöllü, DTO Antalya Şubesi Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başer Topluışık ve Yönetim Kurulu üyesi Özgür Sert de hazır bulundu.

Vali Şahin, deniz turizminde ülkenin amiral gemisi olan Antalya'nın Türkiye'nin önemli liman kentlerinden birisi olduğunu vurgulayarak, deniz ticaretinin hem bölgesel, hem de ulusal ekonomi için taşıdığı öneme dikkat çekti. Oda yetkilileri ise, denizcilik sektörünün gelişimi için atılması gereken adımlar ve mevcut projeler hakkında bilgiler verdiler.

Toplantıda, liman altyapısının geliştirilmesi, denizcilik eğitiminin yaygınlaştırılması ve uluslararası ticaretin artırılması gibi konular üzerinde duruldu. Ayrıca, Antalya'nın deniz turizmi potansiyeli ve bu alanda yapılabilecek iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından Vali Hulusi Şahin, DTO Antalya Şubesi yöneticilerine teşekkür ederek, denizcilik sektörünün desteklenmesi için her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti. Başkan Ahmet Çetin ve Yönetim Kurulu üyeleri de Vali Şahin'in ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, sektörün gelişimine yönelik çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirttiler.

Vira Haber