Sivriada açıklarında 2 gemi çarpıştı

Sivriada açıklarında Türk bayraklı M/V ERSOYLAR 1 ve Moğolistan bayraklı M/T GAMMAGAS çatıştı. Kaza sonrası ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ekipler bölgeye sevk edildi.

Yunanistan'dan Ukrayna'ya seyreden 99 metre boyunda 15 metre genişliğindeki M/T GAMMAGAS Sivriada açıklarında, 90 metre boyunda 12 metre genişliğindeki M/V ERSOYLAR 1 ile çatıştı. Kaza sonucu can kaybı veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Çatışmanın etkisiyle 1992 yapımı 3 bin 703 GRT'lik M/T GAMMAGAS ile 1984 yapımı 978 GRT'lik M/V ERSOYLAR 1'de ufak çaplı hasar meydana geldi. Kaza sonrası mürettebat Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığını arayarak yardım istedi. Gelen ihbar üzerine Bursa ve İstanbul Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler birlikte harekete geçti. Kazaya karışan tanker, gece saatlerinde Küçükçekmece açıklarına çekildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN GEMİ KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Sivriada açıklarında kuru yük gemisiyle tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır” denildi.

İstanbul Valiliği Sivriada açıklarında saat 23.00 sıralarında Ersoy1 Kuru yük gemisiyle Moğolistan bayraklı Gammagas isimli LPG tankerinin çarpışmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Bu gece Sivriada açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır. Kazaya karışan gemiler römorkörler eşliğinde demirleme yerine çekilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.

Vira Haber