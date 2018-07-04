Çin iki adet muhribi aynı anda denize indirdi

Çin’in Dalian Tersanesi (Dalian Shipbuilding Industry Company /DSIC) iki adet 10 bin tonluk Tip 055 muhribi aynı anda denize indirdi. İlk Tip 055 Jiangnan Changxingdao tersanesinde 2017 Haziran’dan denize inmişti. İkinci gemi se Nisan 2018’de indi. Son denize inenler ise üç ve dördüncü gemiler.

Çin Halkın Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetlerine (People’s Liberation Army Navy /PLAN) göre Tip 055 gemileri yeni hava savunma sistemleri, su üstü ve su altı silahları ile donatılmış olacak. Bu muhripler PLAN’ın Tip 052D (Luyang III) sınıfı gemilerinin geliştirilmiş versiyonu. Gemiler 180 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde ve 112 adet dikey ateşleme hücresine sahip. Bu hücrelerden Çin’in uzun menzilli seyir füzeleri dahi ateşlenebiliyor.

Vira Haber