Japonlar kahin ahtapotu afiyetle yediler

Kahin ahtapot Rabio, Japonya'nın Kolombiya'yı yeneceğini, Senegal'le berabere kalacağını ve Polonya'ya yenileceğini tahmin etmişti. Ancak ahtapotu yakalayan Kimio Abe, onu yiyecek olarak kullanmanın daha "karlı" olduğuna karar verdi.

ÜNLÜ JAPON YEMEĞİNDE KULLANILDI

Satılan Rabio öldürülerek bir Japon yemeği olan sashimi yapımında kullanıldı. Ahtapotun 28 Haziran'da oynanan Japonya - Polonya maçından önce öldürüldüğü ortaya çıktı. Japonya maçı 1-0 kaybetmişti.

DAHA ÖNCE DE PAUL VARDI

Ahtapot tahminlerini havuzun her birine yem konmuş farklı bölümlerine ilerleyerek yapıyordu. Havuzda galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik yazan üç ayrı bölüm bulunuyordu.

Rabio uluslararası turnuvalarda öngörülerine başvurulan ilk ahtapot değildi. 2010'daki Dünya Kupasında Almanya'da bir akvaryumda yaşayan ahtapot Paul, 6 maçın sonucunu doğru tahmin etmişti.

Paul yemek olmak yerine 2012'de yaşadığı akvaryumda öldü.

Vira Haber