“Slovenya ile transit geçiş kotaları makul seviyelere çıkarılmalı”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Türkiye-Slovenya İş Forumu”nun açılışında yaptığı konuşmada, Karma Ekonomik Komitesi Toplantısının sekizincisini 21 Kasım 2019 tarihinde Slovenya’da gerçekleştirildiğini hatırlatarak, toplantıda, iki ülke arasındaki bütün ekonomik ilişkilerin detaylı bir şekilde ele alındığını söyledi.

Slovenya ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari bağların daha da güçlendirilmesi açısından Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik AB ile resmi müzakerelerin bir an önce başlaması gerektiğini kaydeden Kasapoğlu, "8. Karma Ekonomik Komitesi toplantı sonuçlarını yansıtan Protokol, Türkiye KEK eş başkanı olarak şahsım ve Dışişleri Bakanı Sayın Miroslav CERAR tarafından, 22 Kasım 2019 tarihinde Slovenya’da imzalanmıştır. Fakat biz üretimin, ekonominin, ticaretin büyümesi için bu adımları atarken; bir takım olumsuzluklar, istediğimiz ivmelenmenin gerçekleşmesinin önünde bir takım engeller oluşturmaktadır. Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik AB ile resmi müzakerelerin bir an önce başlaması gerekmektedir." diye konuştu.

"Slovenya’ya ihracatın yüzde 80’i, ithalatın da yüzde 25 deniz yoluyla yapılıyor"

Türkiye'nin, Slovenya’ya ihracatının yüzde 80, ithalatının, yüzde 25’nin ise deniz yolu kullanılarak gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda, Slovenya’nın tek kargo limanı olan Koper Liman İdaresi ile ülkemizin belli başlı limanları arasında daha fazla işbirliği yapılabileceği değerlendirilmektedir. Denizyolu taşımacılığının, iki ülke arasındaki lojistik ağırlığını artırmanın önemli ve stratejik bir karar olduğunu düşünmekteyiz. Yine 8. Dönem KEK Toplantısında müzakere edilen karayolu ulaştırmasındaki yetersiz kotalar ikili ticaretimizi olumsuz yönde etkilemeyi sürdürmektedir.

Bu itibarla, ilk aşamada transit geçiş kotalarının makul seviyelere çıkarılması, zaman içerisinde de bu alanda daha fazla liberalizasyon sağlanması ticaretimize önemli bir ivme kazandıracaktır. Hiç şüphesiz bu ivme hem ikili ilişkilerimize, hem de AB ile olan ticaretimize değer katacaktır. Türkiye ile Slovenya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin sürekli gelişerek hedeflediğimiz düzeylere ulaşacağı yönündeki samimi inancımı belirtmeliyim."

Vira Haber