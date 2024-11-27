Söke’de Su Ürünleri Denetimi

Söke İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlçemiz sınırlarında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetimler yapılmıştır. Amatör olarak su ürünleri avcılığı yapan balıkçılarımız, balık çiftliklerine en fazla 100 m ye kadar yanaşarak su ürünleri avcılığı yapabilirler. 100 m den daha az mesafede su ürünleri avcılığı yaptıklarının tespiti durumunda İlçe Müdürlüğümüzce idari işlem uygulanacaktır” denildi.

Vira Haber