Türk Denizcilik Eğitiminde Yeni Bir Ufuk: EKOL'den İngilizce Desteği ve PTE İş Birliği

İngilizce bilgisi, denizcilik sektöründe hayati bir öneme sahip olmasına rağmen, Türk gemi adamlarının bu alandaki eksiklikleri uzun süredir gündemdeydi. EKOL Denizcilik, bu soruna çözüm olmak amacıyla öğrencilerine müfredat dışı İngilizce eğitim desteği sunmaya başladı.

EKOL Denizcilik’te eğitim alan yalnızca zabit adayları değil, gemide görev alacak tüm gemi adamları için İngilizce dersleri düzenleniyor. Bu dersler, denizcilik terminolojisinde yetkinlik kazandırmanın yanı sıra, öğrencilerin gemi ortamında etkili bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlıyor. EKOL’ün bu yenilikçi yaklaşımı, öğrencilerin kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarına olanak tanıyor.

PTE ile Güçlü Bir İş Birliği

Denizcilik sektöründe uluslararası standartlara uygun İngilizce yeterliliklerinin artan önemi, EKOL Denizcilik’in bir diğer stratejik hamlesini beraberinde getirdi. PTE (Pearson Test of English) sınav sisteminin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından denizcilik sektöründe tanınmasının ardından, EKOL Denizcilik ile PTE arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol çerçevesinde, EKOL öğrencileri sınav hazırlık sürecinde PTE'nin desteğinden faydalanabilecek.

EKOL Denizcilik Eğitim Merkezi yetkilileri, PTE ile yaptıkları bu iş birliği sayesinde, öğrencilerinin sınavlardaki başarı oranlarını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, bu girişimin, Türk gemi adamlarının uluslararası sularda daha etkin ve donanımlı bir şekilde yer almalarına katkı sağlayacağını vurguladılar.

Türk Denizciliğine EKOL Damgası

EKOL Denizcilik’in sunduğu İngilizce destek programı ve PTE iş birliği, yalnızca bireysel başarıları değil, aynı zamanda sektörel bir dönüşümü de hedefliyor. Gemi adamlarının İngilizce seviyelerindeki artış, Türk denizciliğinin uluslararası itibarını yükseltecek ve Türk denizcilerinin dünya denizlerinde daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlayacak.

Bu adımlar, EKOL Denizcilik’in sektöre liderlik eden vizyonunu ve Türkiye’nin denizcilik alanındaki potansiyelini ortaya koyan çabalarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Türk denizciliği, EKOL’ün katkılarıyla dünya denizlerine emin adımlarla yelken açıyor.