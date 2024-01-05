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Somali Açıklarında Yük Gemisine Saldırı

Somali Açıklarında Yük Gemisine Saldırı

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ve İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, Somali açıklarında Liberya bandıralı bir yük gemisine 5-6 kişilik bir silahlı grubun saldırı düzenlediğini bildirdi.

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Somali’nin Eyl kenti açıklarında yük gemisine saldırı düzenledi. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ve İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, Bahrey’ne giden Liberya bandıralı gemiye 5-6 kişilik bir silahlı grubun çıktığını aktardı.
UKMTO tarafından yapılan açıklamada, "Somali'nin Eyl kentinin 460 mil doğusunda 5 ila 6 silahlı kişinin bir ticari gemiye bindiğine dair bir rapor alındı" denildi.
Gemide kaç mürettebatın olduğu ve sağlık durumları henüz bilinmiyor.

Vira Haber 

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