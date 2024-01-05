Köyceğiz’de Deniz Kaplumbağaları ile İlgili Seminer Verildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde "Mavi Yeşil Okullar Projesi" çerçevesinde nesli tehlikede ve koruma altında olan caretta caretta cinsi deniz Kaplumbağalarının neslinin devamı için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından öğrenciler bilgilendirildi.



DEKAMER ve Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği düzenlenen seminerler Köyceğiz Halk Eğitimi Merkezi Çok Amaçlı Salonu ve İMKB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. DEKAMER Araştırma Asistanı Biyolog Fatih Polat tarafından, "Mavi Yeşil Okullar Projesi" çerçevesinde Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Köyceğiz Anadolu Lisesi, Köyceğiz M.T.A.L. ve Şehit Ömer Halis Demir M.T.A.L. öğrencilerine eğitim verildi. Polat, tarafından verilen seminerde öğretmen ve öğrencilere deniz kaplumbağaları ve yürütülen kurtarma çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Seminerde ayrıca çevreye atılan çöplerin, plastiklerin doğaya ve kaplumbağalara olan zararlarından da bahsedildi. Deniz kaplumbağaları hakkında yapılan bilgilendirme sunumunun ardından öğretmen ve öğrencilere eğitici broşürler hediye edildi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitimi gerçekleştiren DEKAMER araştırma asistanı Biyolog Fatih Polat’ a teşekkür edildi.

Vira Haber