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Sondaj gemilerimiz donanmanın refakatinde çalışıyor

Sondaj gemilerimiz donanmanın refakatinde çalışıyor

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının refakatinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemilerine refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarına ilişkin görüntüler Twitter'dan paylaşıldı.

İnsansız hava aracından alınan görüntülere yer verilen paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilerimize, havadan BAYRAKTAR TB-2 İHA, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterleri, su üstünden fırkateyn, korvet ve hücumbotlar, su altından denizaltılar ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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Vira Haber

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