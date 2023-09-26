Sportif Balıkçılığın En Büyük Turnuvası “Big Fish” Sona Erdi

Türkiye ve Avrupa’dan gelen 44 ekibin katılımıyla bu yıl 16. kez düzenlenen “Big Fish Çeşme 2023” sona erdi. 2 günün ardından hakemlerin balıkların boy ve kilo değerlendirmesi sonucunda 81 kilo 500 gr ağırlığındaki orkinosu getiren Alp Kırşan’ın takım lideri olduğu Sancak Beyi Takımı şampiyon oldu. 78 kilo 900 gr ağırlığında orkinos yakalayan Iron Man Jr – Team Espadon Takımı ikinci, 75 kilo 400 gr ağırlığında orkinos yakalayan Mega Takımı da üçüncülüğü elde etti. En Büyük Yakala Bırak kategorisinde de Alp Fish Team 180 cm, En Çok Yakala Bırak kategorisinde 8 adet balık ile Furuno Fishing Team yarışmada diğer kazanan takımlar oldu.

Sportif balıkçılıkta Avrupa’nın en popüler turnuvaları arasında gösterilen ve Furuno ana sponsorluğunda düzenlenen “Big Fish Çeşme 2023’te” dereceye giren ekiplere Ferdi Baba Restaurant’ın organize ettiği gala gecesinde ödül ve plaketleri takdim edildi.

Turnuva birincisi Sancay Beyi Takımı Alp Kırşan, Oğuzhan Durmaz, Volkan Önterlikçi, Oğuzhan Karakaya, Özgür Okan’dan oluşurken turnuva ikincisi Iron Man Jr – Team Espadon Berent Akdemir Osman Üçer, Deniz Çağırıcı, turnuva üçüncüsü Mega takımı Mustafa Gürbüz, Anıl Gürbüz, Onur Aykon, Mehmet Mert Özsoy birlikte yarıştılar. En Büyük Yakala Bırak kategorisinde ödül alan Alp Fish Team yarışmacıları Ege Coşguner, Korhan Karaalp, Mustafa Kaymakçı, Gökhan Ertürk olurken, Furuno Fishing Team yarışmacıları Şükrü Kalkavan, Faruk Kalkavan, Önder Kalkavan, İbrahim Bürçün, Savaş Dursun, Selçuk Gözet, Seyfettin Reis, Süleyman Aktaş, Sertan Fişkolik, Fester Abdü turnuvada kazanan takımların yarışmacıları oldu.

“Yakala Bırak Yaşat” mottosuyla düzenlenen turnuvaya amatör balıkçılık tutkunlarının yanı sıra ünlü isimler de kurdukları takım ve tekneleriyle katıldı. Bu yıl Türk ve yabancı bayraklı 44 tekne ile turnuvanın ev sahipliğini üstlenen Çeşme Marina’dan 2 gün boyunca sabahın erken saatlerinde Ege’nin maviliklerine açılarak büyük balığın peşinden koştular.

Türkiye’nin sportif balıkçılık alanın da önde gelen isimlerinden biri olan Ertuğrul İçingir liderliği ve başhakemliği ile gerçekleştirilen turnuvayı yaklaşık 10 bin kişi yerinde izledi. İş dünyası ve cemiyet hayatından ünlü simaların yanı sıra, Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen konuklar da Çeşme’de bu heyecan dolu turnuvaya tanık oldular.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen amatör sportif balıkçıların katıldığı Furuno Big Fish Çeşme 2023 turnuvası; "Sürdürülebilir yaşam için bilinçli avlanma" felsefesini temel alıyor.

Ana sponsorluğu Furuna tarafından üstlenilen Big Fish Çeşme 2023’de Honda Marine Gold Sponsor, Lexus Bornova otomotiv sponsoru, Helly Hansen resmi yarışmacı forma sponsoru ve Ferdi Baba’da gala yemeği sponsoru oldu. Diğer sponsorlar ise şöyle sıralandı; Nava Konak, Mega Balık, Seagame Türkiye, Smith Optics, FPT, Myga Cafe, Seajet, Ev Urla, Alavya Hotel ve Zeytin Konak Otel.

Vira Haber