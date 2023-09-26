Honda Marine, 300 Sportif Balıkçı ile Denizde 100. Yıl Bayrağı Açtı

Türkiye’de yapılan sportif balıkçılık turnuvaları arasında “Yakala-Bırak-Yaşat” uygulamasını ilke edinen tek turnuva olma özelliği taşıyan Big Fish Turkey, bu yıl 21-24 Eylül’de 16. kez düzenlendi.

Anadolu Grubu’nun otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerinden Anadolu Motor’un da Honda Marine markası ile sponsoru olduğu Big Fish Turkey, bu yıl Çeşme Marina’da 50 tekne ile 300’e yakın yarışmacıyı ağırladı. “Yakala-Bırak-Yaşat” misyonuyla ihtiyaç kadar balığın avlanması, diğerlerinin ise denize geri salınmasını hedefleyen Big Fish Turkey, "Sürdürülebilir yaşam için bilinçli avlanma" felsefesini temel alıyor.

Big Fish Turkey, turnuvanın son gününde Honda Marine’in Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla organize ettiği bayrak açma törenine de ev sahipliği yaptı. Sabah saatlerinde avlanmak üzere denize açılan 300’e yakın sportif balıkçı ile denizde 100. yıl bayrağı açan Honda Marine, Cumhuriyet’in 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladı.

Vira Haber