Türkeli Feneri Açıklarında Petrol Tankeri Arıza Yaptı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkeli Feneri açıklarında makine arızası nedeniyle yardım talep eden gemi için Türkeli Demir Sahası'na yedekleme operasyonunun başlatıldığını bildirdi.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeki "Ascalon" isimli geminin Türkeli Feneri 35 mil açığında makine arızası nedeniyle yardım talep ettiği belirtildi.
Gemiye "Kurtarma-9" römorkörünün gönderildiği aktarılan açıklamada, "Saat 08.10 itibarıyla kazazede gemiye ulaşılmıştır. Gemide, 16 personel olup sağlık durumları iyidir. Geminin Türkeli Demir Sahası'na yedekleme operasyonu başlamıştır." ifadelerine yer verildi.
Vira Haber
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Etiketler : Petrol Tankeri, Arıza
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