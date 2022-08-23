STM CTF22, Capture The Flag Heyecanı Başlıyor!

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, Türk savunma sanayii ve “siber vatan” için yenilikçi ve milli çözümler üreten STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ., “Capture The Flag-CTF (Bayrağı Yakala)” etkinliğinin bu yıl 8’ncisini düzenliyor. Pandemi sebebiyle son iki yıldır dijitale taşınan CTF etkinliği, bu yıl tekrar yüz yüze geri dönüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde, 18 Ekim’de gerçekleştirilecek etkinlikte, beyaz şapkalı hackerler kıyasıya mücadele edecek.

CTF22 heyecanı için başvurular ctf.stm.com.tr üzerinden başladı. Online olarak yapılacak ön elemenin ardından ilk 50’ye giren takım İstanbul’da düzenlenecek CTF’te yarışmaya hak kazanacak.

180 bin TL para ödülü

Bu yılki CTF’te yarışarak derece elde eden katılımcılar toplamda 180 bin TL’lik ödülün sahibi olacak. Yarışmada birinci olan takım 75 bin TL, ikinci olan takım 60 bin TL, üçüncü olan takım ise 45 bin TL para ödülü kazanacak. CTF 22’de, 4,5 ve 6. olan takımlara mekanik klavye, 7,8,9 ve 10. olan takıma ise bluetooth hoparlör verilecek. Ayrıca CTF ‘22 süresince gerçekleştirilecek Mini Bilgi Yarışması’na katılım sağlayıp soruları doğru yanıtlayanlar arasından yapılacak çekilişle, Oculus Quest VR sanal gerçeklik gözlüğü hediye edilecek.

Siber zafiyetleri bulmak için yarışacaklar

Siber güvenlik alanında yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan STM'nin, bu alana yönelik farkındalık yaratmak ve insan kaynağını geliştirmek amacıyla düzenlediği CTF, her yıl siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen gençlerin ve siber güvenlik araştırmacılarının ilgi odağı oluyor. Türkiye’nin en uzun soluklu CTF’inde yarışmacılar, siber güvenlik zafiyetlerini bulmak ve sistemleri ele geçirmek için mücadele ediyor. CTF’te mücadele edecek yarışmacılar; kriptoloji, tersine mühendislik, web ve mobil uygulamalar gibi dallarda belirlenen hedeflere diğer yarışmacılardan önce ulaşmak için sistemlerdeki güvenlik açıklarından yararlanarak bayrağı yakalamaya çalışıyor.

CTF’de başarı gösteren gençlere staj veya iş imkanı

CTF’de, STM’nin siber güvenlik uzmanları, eğitimler vererek tecrübelerini gençlerle paylaşacak. CTF’ye katılarak derece başarısı gösteren yarışmacıların, STM’de staj veya kariyer yapması da planlanıyor. Sektörde kariyer planlayan gençler, sektör profesyonelleri ve teknoloji meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin başvuruları ve kayıtlarına ulaşmak için: ctf.stm.com.tr