STM, milli firkateyn projesi İ-Sınıfı ve vurucu İHA Kargu’yu Saha Expo’da sergileyecek

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul tarafından, 10-13 Kasım’da İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, yerli ve milli savunma sanayinin ana yüklenicileri ve savunma sanayinin dev firmaları ile tedarikçileri bir araya getirecek. STM de, en gelişmiş teknolojilerin sergileneceği fuarda, yenilikçi ve milli ürünleriyle yerini alacak.

İlk Milli Fırkateyn İ-Sınıfı SAHA EXPO’da boy gösterecek

Askeri denizcilik alanındaki ihracatlarıyla Türkiye’yi yurt dışında başarıyla temsil eden ve Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL’un ana yüklenicisi olan STM; TS1700 Denizaltı, Lojistik Destek Gemisi, Sahil Güvenlik Gemisi ve sürat-manevra gücü yüksek, satıhtan satıha güdümlü mermilerle hücum geliştirebilecek MPAC platformunu fuarda sergileyecek.

Üniversite-sanayi iş birliğinin ürünleri fuarda olacak

Sualtında dalgıçlar/SAT timleri, denizaltı arasında, su üstünde ise suüstü gemileri arasında kestirilemeyen, dinlenemeyen ve karıştırılamayan bir muhabere imkanı için, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında STM tarafından geliştirilen Optik Muhabere Sistemleri de sektörün beğenisine sunulacak.

KARGU ve ALPAGU sergilenecek

İnsansız ve akıllı sistemler geliştirilmesinde Türkiye’de ve dünyada öncü, rekabetçi platformlar üreten STM, taktik mini İHA sistemleri alanında kendini kanıtlamış ürünlerini de fuarda sektör ile bir araya getirecek. Bu yıl ilk ihracatına imza atan ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından aktif şekilde kullanılan Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU ile test atışlarını başarıyla geride bırakarak, envantere girmek için gün sayan Taşınabilir Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU ve Taşınabilir Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemi TOGAN, STM standında yerini alacak. STM’nin bu sınıfta geliştirdiği yeni çözümü, mühimmat bırakan İHA BOYGA da fuarda sergilenecek.

Yerli tedarikçiler STM ekosistemi ile yurt dışına açılıyor

Yerelde geliştirdiği milli tecrübeyi, dost ve kardeş ülkelere de ihraç ederek, özellikle askeri denizcilik alanında dünyanın en büyük firmalarından birisi haline gelen STM, tedarikçi ekosisteminin de katkısıyla, Türkiye’nin tek kalemde en büyük askeri gemi ihracatlarından biri olan Pakistan Denizde İkmal Gemisi (PNFT) ve Türkiye’nin ilk ve tek denizaltı modernizasyon ihracatı Pakistan Agosta 90B projesini başarıyla hayata geçirdi. PNFT’de 20’ye yakın fazla tedarikçi ile çalışarak bu ihracat başarısına yerli ekosistemi de ortak eden STM, dünyada sayılı ülkelerin üretimini yapabildiği, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım Section 50’yi de, ilk kez Türkiye’de, yerli ve milli imkanlarla üretilmesini sağlayarak tarihi bir başarıya imza attı. Şu ana kadar 1000’in üzerinde iş ortağı ve tedarikçi ile çalışan STM, yetkinlik ve kabiliyetlerini iş ekosistemi ile paylaşarak birlikte büyümeyi hedefliyor. STM bu çerçevede, SAHA EXPO’da tedarikçiler ile bir araya gelerek, milli projeler için yeni iş birliği zeminleri yaratacak.

STM yöneticileri tecrübelerini paylaşacak

STM’nin üst düzey yöneticileri fuar kapsamında, savunma sanayindeki son gelişmelerin ve yol haritaların masaya yatırılacağı panellere katılarak, tecrübelerini ve fikirlerini de sektör ile paylaşacak. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, 12 Kasım’da “Türkiye–Ukrayna Savunma Sanayii İş birliği” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alacak. “Savunma Sanayinde İnsansız Sistemler ve Yapay Zeka Uygulamaları” başlıklı panelde ise STM Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Enis Müçteba Memiş değerlendirmelerde bulunacak.

Vira Haber