STM, Milli Mühendislik Kabiliyetlerini Güney Afrika'da Sergileyecek

Yenilikçi ve milli çözümler geliştirerek, savunma sanayinde önemli ihracat başarılarına imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, milli teknolojilerini yurt dışında sergilemeye devam ediyor. STM, Afrika kıtasının en büyük, dünyanın ise 6. büyük savunma fuarı olan Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı’nda (AAD) yerini alarak, askeri deniz platformlarını ve taktik mini İHA sistemlerini, Güney Afrika ile buluşturacak.

AAD-2022, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Tshwane şehrinde 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. STM AAD-2022 fuarında, Türkiye’nin ilk milli korvet projesi Ada Sınıfı MİLGEM, STM-MPAC Hücumbot, TS-1700 denizaltı maketlerinin yanı sıra, Taktik mini İHA sistemleri döner kanatlı mini vurucu İHA KARGU, sabit kanatlı vurucu İHA ALPAGU ve gözcü İHA sistemi TOGAN’ı katılımcıların beğenisine sunacak.

STM AAD-2022 Stand Bilgileri

Salon No: 3

Stand No: 3CE26

Tarih: 21-25 Eylül 2022

Yer: Tshwane - Güney Afrika Cumhuriyeti