STM'den Polonya ve Azerbaycan'a Çıkarma

Türkiye’nin son yıllarda büyük atılım gösterdiği savunma sanayii hamlesinde önemli bir rol oynayan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., yenilikçi ve milli sistemlerini yurt dışında sergilemeye devam ediyor. STM, Avrupa ve Asya’nın önemli iki fuarında yerini alarak, askeri denizcilik projelerini ve taktik mini İHA sistemlerini görücüye çıkaracak.

STM500 ilk kez Azerbaycan’da Sergilenecek

Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin önemli savunma fuarlarından, Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022, 6-8 Eylül 2022 tarihlerinde Bakü Expo Center'de gerçekleşecek. STM bu yıl 4’üncüsü yapılacak ADEX fuarında, küçük boyutlu milli denizaltı STM500’ü ilk kez sergileyecek. Türkiye’nin ilk milli fırkateyni olma özelliğine sahip İstif (İ) Sınıfı MİLGEM, STM-MPAC Hücumbot; döner kanatlı vurucu İHA sistemi KARGU, sabit kanatlı vurucu İHA sistemi ALPAGU ve gözcü İHA sistemi TOGAN katılımcıların beğenisine sunulacak.

Milli Mühendislik Çözümleri Avrupa’da Görücüye Çıkacak

Avrupa’nın önde gelen savunma fualarından Polonya Uluslararası Savunma Fuarı MSPO

6-9 Eylül 2022 tarihleri arasında, Polonya’nın Kielce şehrinde düzenlenecek. STM, MİLGEM İstif Sınıfı Fırkateyn, MİLGEM Ada Sınıfı Korvet, Pakistan Denizde İkmal Tankeri (PNFT); Taktik mini İHA sistemleri KARGU, ALPAGU ve TOGAN’ı, MSPO’da sergileyecek.

STM MSPO 2022 Stand Bilgileri

Stand No: G-46

Tarih: 6-9 Eylül 2022

Yer: Kielce-Polonya

STM ADEX-2022 Stand Bilgileri

Stand No: A-2106

Tarih: 6-8 Eylül 2022

Yer: Bakü Expo Center-Azerbaycan