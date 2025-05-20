STM'nin Çok Maksatlı Destek Gemisi İlk Kez Gün Yüzüne Çıktı

Zırhlı birlikleri taşıyarak amfibi harekâtı destekleyecek MRSS; denizde lojistik destek kabiliyetinin yanı sıra bünyesinde bulunan gelişmiş tıbbi destek birimleri sayesinde karadan ulaşılması güç kriz ve afet bölgelerinde tam donanımlı hastane olarak kullanılabilecek, gerektiğinde KBRN şartlarında dahi tahliye harekâtı icra edebilecek.

Türkiye’nin denizlerdeki mühendislik gücü STM, askeri denizcilik alanındaki dizayn yeteneği ve tecrübesi ile yeni bir platform tasarımına imza attı. STM’nin alan uzmanı ve mühendis personeli tarafından özgün olarak tasarlanan Çok Maksatlı Destek Gemisi (MRSS), Malezya’da gerçekleştirilen, Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı’nda (LIMA) ilk kez tanıtıldı.

Güleryüz: MRSS, Modern Deniz Operasyonlarına Çok Yönlü Yanıt Verecek

Törende konuşan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türk Donanması’nın en büyük çözüm ortağı olduklarını ve Portekiz, Ukrayna, Pakistan ve Malezya için modern deniz platformları inşa ettiklerini söyledi. STM tarafından Malezya Kraliyet Donanması için LMS Batch-2 kapsamında, 3 adet korvetin inşasının geçen yıl Türkiye’de başladığını hatırlatan Güleryüz şöyle devam etti:

“Mühendislik kabiliyetlerimizle, yeni iş birliklerine zemin hazırlayacak bir platformu ilk kez Malezya LIMA’da sergiliyoruz. Malezya Deniz Kuvvetlerinin isterlerini dikkate alarak özgün olarak tasarladığımız Çok Maksatlı Destek Gemisi (MRSS) harekât ihtiyaçlarına çok yönlü şekilde yanıt veren yenilikçi bir platform. Yüksek operasyonel esneklik sunan MRSS, hem amfibi harekât hem de denizde lojistik destek görevlerini başarıyla yerine getirebilecek. MRSS; 14 ana muharebe tankı, 9 amfibi araç, 500 amfibi personel, 2 adet 15 tonluk helikopter bulundurma kapasitesi ile amfibi çıkarma harekâtında etkili olacak pek çok özelliğe sahip. Yalnızca askeri değil, insani yardım operasyonlarında da etkin bir rol oynayacak. Tahliye harekâtından, hastane gemisi olmasına, helikopter harekâtından arama kurtarma görevlerini destekleyerek donanmaların denizlerdeki operasyonel etkinliğini artıracak. Uzun süreli operasyonlara maliyeti etkin ve etkili bir tasarım ortaya koyduk.”

Çok Maksatlı Destek Gemisi Özellikleri

Çok Maksatlı Destek Gemisi, süratli çıkarma kuvvetleri ile ağır/hafif zırhlı araçları konuşlandırarak, amfibi harekâtı desteklemek, gemilere lojistik destek sağlamak; kriz ve afet zamanlarında tahliye/hastane gemisi fonksiyonlarında kullanılmak amacıyla STM mühendisleri tarafından milli imkanlarla tasarlanan bir havuzlu çıkarma gemisi. Çok Maksatlı Destek Gemisi (MRSS)’in öne çıkan özellikleri:

Görev Alanları

Ana Harekât Alanları

Amfibi Harekât

Denizde Muharip Birliklere Lojistik Destek

Denizde Sancak Varlık Gösterme ve Keşif/Karakol

Denizden Nakliye Harekâtı

Denizden Komuta Kontrol

Tali Harekât Alanları

Tahliye Harekâtı

İnsani Destek ve Afet Yardımı (HADR)

Savaş Dışı Askeri Harekât

Tıbbi Destek

Helikopter Harekâtı

Arama Kurtarma Harekâtı

Teknik Özellikler

Tam Boy: 153 metre

Genişlik: 24 metre

Deplasman: 9700 ton

Denizde Kalma Süresi: 30 gün

Azami Sürat: 18+ kts

Menzil : 14 kts hızda + 8000 nm

Taşıma Kapasitesi

Mürettebat : 150 kişi + 500 Amfibi Personel

2 x Süratli Çıkarma Gemisi

800 m2 Tank Güvertesi (14 x Tank, 9 x Amfibi Araç)

2 x 15 tonluk helikopter + 2 x Hangar

2 x 10 metrelik RHIB

Yakıt: 630 ton

Tatlı Su: 215 ton

Silah Sistemleri

1 x 76 mm Baş Top

4 x 12,7 mm Uzaktan Kumandalı Stabilize Silah Sistemi

2 x Chaff/IR Dekoy Lançeri

Vira Haber